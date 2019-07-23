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İngiliz yarış atını kesip etlerini aldılar!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir çiftlikten kaybolan İngiliz yarış atı ormanlık alanda, kesilmiş ve etleri alınmış halde bulundu.

23 Temmuz 2019 Salı 09:55
İngiliz yarış atını kesip etlerini aldılar!

Çerkezköyün Ambardere mevkiinde çiftliği bulunan Harun Aka daha önce yarışlara katılmış 8 yaşındaki bir İngiliz atını satın almak için çiftliğine getirdi.

Çiftliğinde başka atlar bulunan Akın henüz satın alma aşamasında olduğu at, cuma günü ortadan kayboldu. Ak ve çiftlik çalışanları çevrede yaptıkları aramalarda atın izine rastlayamadı.

Bu akşam saatlerinde çiftliğe yaklaşık 500 metre mesafede çalılıklar arasında çobanlar parçalanmış bir at bulunca, durumu Harun Aka bildirdi. Ak, gittiği bölgede sadece kafa kısmı kalan atı, alnındaki beyaz renkten tanıdı.

Atın, parçalanmış iç organları, bacaklarının alınmış olduğunu söyleyen Ak, Sadece kafa kısmı ile kaburgaları kalmış.

Görünce çok şaşırdım ve büyük üzüntü yaşadım. Atı büyük ihtimalle çiftlikten çalıp buraya getirerek kesmişler ve etlerini de almışlar. Şimdi emniyete gidip suç duyurusunda bulunacağım. Çiftliğin güvenlik kameralarını incelemeye alacağız. Bunu yapanlar insan olamaz, bulunmasını istiyorum dedi.

2016'da emekli edilmiş

Çalılık alanda kesilerek etleri çalınan İngiliz yarış atının adının Çağrıbey olduğu öğrenildi.

İstanbul başta olmak üzere çeşitli kentlerde yarışmalara katılan Çağrıbey’in dereceler elde ettiği bildirildi.

Çağrıbey'in 2015'in son aylarına kadar yarıştığı ve daha sonra sahibi tarafından emekli edildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 09:55
  1. İstanbul
  2. Tekirdağ
  3. Çerkezköy
  4. ngiliz yarış atı
  5. Çağrıbey

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