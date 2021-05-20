  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Katliamı cemaat önledi
'Terör örgütü Boko Haram'ın elebaşı intihar etti' iddiası
ASELSAN'dan dev ihracat
Türk şirket sağlayacak! Tel Abyad elektriğe kavuşuyor
Dünya İngiliz vekillerden hükümete İsrail tepkisi: Derhal bunu yapmalıyız
Dünya

İngiliz vekillerden hükümete İsrail tepkisi: Derhal bunu yapmalıyız

İşgalci İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik alçak saldırıları İngiliz Parlamentosu'nda büyük tepkilere yol açtı. Uluslararası toplumun ve İngiltere hükümetinin Filistin meselesine sessiz kalmasına tepki gösteren bazı İngiliz vekiller İsrail'e derhal silah ambargosu uygulanmasını talep etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 19:04:00 - 2021-05-20 19:29:34

Filistinli Müslümanları kadın çocuk ayırt etmeksizin vahşice katleden terör devleti İsrail'in saldırıları İngiliz Parlamentosu'nda büyük tepkiyle karşılandı.

Filistin meselesine duyarsız kalan İngiltere'nin İsrail'in eylemlerini kınaması gerektiğini belirten bir İngiliz vekil, uluslararası toplumun Filistin meselesine sessiz kalmasına tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır devam eden zulüm, baskı ve ayrım gözetmeden yapılan saldırılardan sonra acımasız bir Gazze kuşatması, yasadışı yerleşimlerin genişletilmesi ve Filistin evlerinin yıkılması, haksız yargılamalar, keyfi gözaltı ve hareket özgürlüğünün kısıtlanması ve şimdi Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yapılan saldırı ile birlikte bölgedeki gerginlikler şimdiye kadarki en yüksek seviyededir."

Uluslararası toplumun İsrail zulmüne karşı artık uyanması gerektiğinin altını çizen bir başka İngiliz vekil ise "İngiliz hükümetinin Filistin'deki olaylara tepkisi tamamen yetersizdir. Filistinliler çok uzun zamandır İsrail tarafından acımasız bir şekilde baskı altında yaşadılar" dedi.

İsrail'in İngiltere'den aldığı silahlarla hedef gözetmeksizin Filistinli masumları katlettiğini söyleyen İngiliz vekil, işgalci İsrail'e derhal silah ambargosu uygulanması gerektiğine vurgu yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu duyurdu: Onun nerede olduğunu biliyoruz
Siyaset

Bakan Soylu duyurdu: Onun nerede olduğunu biliyoruz

Thodex yöneticisi Fatih Özer hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim kanaatimiz Arnavutluk'ta. Başka ülkeye geçtiği noktasın..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e soğuk duş
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e soğuk duş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haddini aşan ifadeler kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 250 bin liralık tazminat d..
Yalan eğitmeni Kabaş'tan Akşener'e cila!
Gündem

Yalan eğitmeni Kabaş'tan Akşener'e cila!

Geçtiğimiz günlerde verdiği 'yalan' eğitimi videosu sosyal medyada hızla yayılan ve adeta CHP'nin öncülük ettiği muhalefeti tarif eden Sedef..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay