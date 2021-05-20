İngiliz vekillerden hükümete İsrail tepkisi: Derhal bunu yapmalıyız

Filistinli Müslümanları kadın çocuk ayırt etmeksizin vahşice katleden terör devleti İsrail'in saldırıları İngiliz Parlamentosu'nda büyük tepkiyle karşılandı.

Filistin meselesine duyarsız kalan İngiltere'nin İsrail'in eylemlerini kınaması gerektiğini belirten bir İngiliz vekil, uluslararası toplumun Filistin meselesine sessiz kalmasına tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır devam eden zulüm, baskı ve ayrım gözetmeden yapılan saldırılardan sonra acımasız bir Gazze kuşatması, yasadışı yerleşimlerin genişletilmesi ve Filistin evlerinin yıkılması, haksız yargılamalar, keyfi gözaltı ve hareket özgürlüğünün kısıtlanması ve şimdi Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yapılan saldırı ile birlikte bölgedeki gerginlikler şimdiye kadarki en yüksek seviyededir."

Uluslararası toplumun İsrail zulmüne karşı artık uyanması gerektiğinin altını çizen bir başka İngiliz vekil ise "İngiliz hükümetinin Filistin'deki olaylara tepkisi tamamen yetersizdir. Filistinliler çok uzun zamandır İsrail tarafından acımasız bir şekilde baskı altında yaşadılar" dedi.

İsrail'in İngiltere'den aldığı silahlarla hedef gözetmeksizin Filistinli masumları katlettiğini söyleyen İngiliz vekil, işgalci İsrail'e derhal silah ambargosu uygulanması gerektiğine vurgu yaptı.