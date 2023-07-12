İngiliz The Economist o önemli soruyu sordu: Trump başkan olur, kazanırsa Avrupa ne yapacak!

Donald Trump, ABD Başkanlığı yaptığı dönemde Avrupa ile yaşadığı gerilimlerle konuşuluyordu.

İngiltere merkezli The Economist dergisi, Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden göreve gelme ihtimalini göz önünde bulundurarak Avrupa'nın nasıl bir tavır takınabileceğini analiz etti.

Ukrayna'ya yardımları durdurabilir

"Trump kazanırsa Avrupa ne yapacak?" başlıklı analizde, Trump yönetimindeki ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımları durdurabileceği belirtildi.

Böyle bir ihtimalin sonucundan "Rusya'nın işgalinin kazanımlarını elinde tutmasına izin vermek anlamına geliyor." şeklinde söz edildi.

Avrupa'da lider eksikliği var

Avrupalıların Amerikan hegemonunun yerini alacak bir liderden yoksun olduğu ifade edilirken şöyle denildi:

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Almanya, kuvvetlerini artırma sözü vermesine rağmen pasifizme battı. İngiltere, Brexit nedeniyle Avrupa meselelerinden yarı kopuk durumda. Fransa, daha güçlü bir Avrupa'ya liderlik etmeyi arzuluyor, ancak ona güven duyulmuyor.

Rusya'nın nükleer caydırıcılığı ve ABD'nin Avrupa'daki varlığı

Nükleer caydırıcılık kapsamında Rusya'nın yaklaşık 6 bin nükleer savaş başlığı olduğuna dikkat çekilerek, "İngiltere ve Fransa'nın her birinin yaklaşık 200-300 başlığı var." ifadesi kullanıldı.

ABD olmadan Avrupalıların, nükleer stoklarını, doktrinlerini ve geri kalan müttefikleriyle iş birliklerini yeniden düşünmek zorunda kalacağı aktarıldı.

Avrupa üç korkunun pençesinde

Söz konusu yazının devamında şunlara yer verildi:

Biden, Amerikan gücünün Avrupalıları birleştirebileceğini kanıtladığı gibi, Trump da onları bölme gücünü gösterebilir.

Avrupa hükümetleri üç korkunun pençesinde: Rusya'nın saldırısı, Çin'in ekonomik iç temizliği ve Amerika'nın terk etmesi. Fransa, üçüne de net bir yanıt sunuyor: Avrupa'nın stratejik özerkliği.

Macron: İstikrarımızı Amerikalıların tercihlerine bırakamayız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, bu konudaki "Amerikan yönetimi hep aynı mı olacak? Kimse bunu söyleyemez. Kolektif güvenliğimizi ve istikrarımızı Amerikan seçmenlerinin tercihlerine bırakamayız." sözleri hatırlatıldı.

"Kendimizi askeri ve ekonomik olarak savunabilmeliyiz"

Macron, Avrupalıların kendilerini sadece askeri olarak değil, aynı zamanda ekonomik olarak da savunabilmeleri gerektiğini düşünüyor.

Diğer taraftan, Macron'un stratejik özerklik çağrısının Avrupa'nın Amerika ile bağlarını koparma girişimi olarak görüldüğü de ifade edildi.

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