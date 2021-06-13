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Gündem İngiliz siyasetçinin Ayasofya sözleri gündem oldu: Daha ne kadar sürecek?
Gündem

İngiliz siyasetçinin Ayasofya sözleri gündem oldu: Daha ne kadar sürecek?

1853 yılının Haziran ayında İstanbul’a gelen İngiliz siyasetçi George William Frederick Howard’ın Ayasofya gezisiyle ilgili yazdığı notlar tekrar gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 14:29:00 - 2021-06-13 14:33:16
İngiliz siyasetçinin Ayasofya sözleri gündem oldu: Daha ne kadar sürecek?

 yeniakit.com.tr

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi yıllar sonra ibadete açıldı. Ayasofya’nın cami olarak kullanılması Batı’da “Kaybettik” duygusuna neden olurken, Türk ve İslam düşmanlarının “kadim kini” yeniden hortladı. Batı’dan Ayasofya’nın ibadete açılmasına dair kin dolu açıklamalar gelse de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu toprakların İslam yurdu olduğunun bir kanıtı olarak Ayasofya’yı ibadete tekrar açtı.

1 yıl önce ibadete açılan Ayasofya’nın yankıları halen sürerken, 1853 yılında Osmanlı topraklarını ziyaret eden George William Frederick Howard’ın sözleri tekrar gündeme geldi.

İrlanda Genel Sekreterliği, Orman Bakanlığı, Aberden Üniversitesi Sekreterliği ve Lordlar Kamarası Üyeliği yapmış olan İngiliz soylusu George William Frederick Howard, Ayasofya’yı ziyareti sırasında içinden geçenleri hatıratına yazmıştı.

Howard şunları ifade etmişti:

"İnsan ister istemez düşünüyor. Ayasofya kaç değişik nağmeyle yankılandı. Latoida'ya rahmet! Meryem Ana'ya rahmet! Minareden müezzin ezanı duyuluyor! Evet, o ezan daha ne kadar sürecek? Ayasofya Türkler'de mi kalacak ilelebet? Batı bu duruma göz mü yumacak hâlâ?"

ABD'liler çırpındı

TBMM Eski Başkanı İsmail Kahraman da Batı'nın Ayasofya'nın ibadete açılmaması için ne kadar direttiğini anlatmıştı. Kahraman, Ayasofya'daki iskele sökülmesin diye ABD'den defalarca bir heyet geldiğini söyleyerek yaptıkları teklifin detaylarını vermişti.

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