İngiliz savaş gemisinin planı ifşa oldu! Otobüs durağında her şeyi buldular

İngiltere’nin güneyindeki bir otobüs durağında, ülkenin Defender savaş gemisinin Kırım açıklarından geçmesine Rusya’nın verebileceği tepkilere ilişkin tahminleri içeren gizli savunma belgeleri bulundu.

BBC, İngiltere Savunma Bakanlığı’na ait birtakım belgelerin ülkenin güneyindeki Kent bölgesinde bir otobüs durağında bulunduğunu yazdı. Bir sivil tarafından salı günü bulunduğu belirtilen gizli belgeler, İngiliz Defender savaş gemisinin Kırım açıklarından geçen haftaki geçişi hakkında yazışmalar ve PowerPoint sunumları içeriyor.

Rusya’nın savunma yetkilileri, çarşamba günü Kırım açıklarından geçip ülkenin karasularını ihlal eden Defender gemisine uyarı ateşi açıldığını ve geminin rotasının bombalandığını duyurmuştu. Rusya tarafından ‘provokasyon’ olarak görülen olayın hemen ardından Moskova’daki İngiliz Büyükelçi, Dışişleri’ne çağrılmıştı.

İngiliz yetkililerse geminin Rusya’nın karasularından değil, Ukrayna’nın karasularından geçtiğini savunmuştu.

Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Ancak İngiltere ve diğer Batılı güçler, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor. Rusya’nın verebileceği tepkiler üç sınıf altında toplanmış

Kent bölgesinde bulunan gizli savunma belgelerinde, Defender gemisinin Kırım açıklarından geçişine Rusya’nın verebileceği düşünülen üç potansiyel tepki hakkında ana hatları ile tahminde bulunuluyor. Söz konusu üç olası tepki, ‘güvenli, profesyonel ve ne güvenli ne profesyonel’ olarak sınıflandırılmış.

Olası hoş geldin partisinden ne anlıyoruz?

Bu olası tepkilerin tartışıldığı toplantının dökümü olan belgeye göre bir İngiliz askeri yetkili, Rusya’nın vereceği karşılığın ne olacağına dair beklentileri duymak istediğini kastederek, “Olası hoş geldin partisinden ne anlıyoruz?” diye soruyor.

‘Rusya, İngitere’nin korktuğunu düşünür’ endişesiyle alternatif rota izlenmemiş

Bu sırada, belgelere bakılırsa ‘Op Ditroite’ olarak adlandırılan bu operasyon kapsamında, Defender gemisinin geçişi için, Rusya’nın tepkisine yol açmayacak alternatif bir rota da düşünülmüş. Fakat belgelerde yer alan bir sunuma göre alternatif rotanın, İngiltere’nin ‘korktuğu ve kaçtığı’ şeklinde algılanacağı endişesi ile seçilmediği anlaşılıyor. Nitekim başka bir rota seçilmesinin, Rusya’nın, ‘İngiltere’nin Kırım’ı tanıdığı’ yorumunu yapması riskini taşıdığı da belgelerde yer alan savlardan biri.

İngiliz Savunma Bakanlığı soruşturma başlattı

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan bir sözcü BBC’ye açıklamasında bu belgelere ilişkin, “Kamuoyunun tahmin edebileceği gibi, Bakanlık çok dikkatli şekilde planlama yapıyor. Rutin bir uygulamanın sonucu olarak operasyonel kararları etkileyen potansiyel faktörlerin tümü analiz ediliyor” açıklamasını yaptı.

Savunma Bakanlığı’nın ayrıca, bu gizli belgelerin nasıl olup da herkesin ulaşabileceği bir otobüs durağına bırakıldığını anlamak için detaylı bir soruşturma başlattığı belirtiliyor.