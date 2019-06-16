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İngiliz özel kuvvetlerinden gizli Rusya planı!

İngiliz özel kuvvetlerinde, modern savaş beklentilerinin değişmiş olması nedeniyle, Rusya için hazırlanan gizli bir plana uyum sağlanması için yapısal değişikliğe gidiliyor.

16 Haziran 2019 Pazar 18:22
İngiliz özel kuvvetlerinden gizli Rusya planı!

BBC Newsnight programının, isimlerini açıklamadığı birtakım İngiliz üst düzey yetkili ve askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre İngiliz özel kuvvetlerinin odağı DAEŞ'e karşı düzenlenen operasyonlardan, ‘Rusya gibi yabancı tehditleri’ etkisizleştirmeye yönelik istihbarat operasyonlarına kaydırılacak.

BBC’nin haberine göre ‘Özel Operasyonlar Konsepti’ ismi verilen bu gizli plan, modern çatışma beklentilerinin değişmiş olmasına dayanıyor ve bu çatışmaların bundan sonra doğrudan uluslar arasında yaşanacağı inanışıyla temellendiriliyor.

Gizli plana ilişkin teklifin şu anda üst düzey askeri yetkililer tarafından incelenmekte olduğu belirtiliyor. BBC’ye göre bu işlem tamamlandıktan sonra askeri yetkililer hükümete planı onaylama tavsiyesinde bulunacak.

İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilileri ise özel kuvvetlerin faaliyetlerine ilişkin yorumda bulunmayacaklarını söyledi ve BBC’nin haberini ne doğruladı ne de yalanladı.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 18:22
  1. İngiltere
  2. İngiliz özel kuvvetleri
  3. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komisyonu
  4. gizli plan
  5. İstihbarat faaliyetleri

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  • takiitakii37 dk önce
    ingiliz ordusu nepalli gurkalar varken iyi durumda

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