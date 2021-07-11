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İngiliz milyarder bugün uzaya çıkacak!
Teknoloji İngiliz milyarder bugün uzaya çıkacak!
Teknoloji

İngiliz milyarder bugün uzaya çıkacak!

Virgin Galactic şirketinin kurucusu İngiliz milyarder Richard Branson'ın bugün uzay sınırına çıkması planlanıyor. Branson ve ekibi, uzay sınırının ötesi olarak bilinen 81 kilometre yüksekliğe çıkacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 17:54:00 - 2021-07-11 17:54:52
İngiliz milyarder bugün uzaya çıkacak!

İngiliz iş adamı Richard Branson'ın bugün uzay sınırına çıkması planlanıyor.

ABD'nin New Mexico eyaletinden bugün 17.30'da fırlatılması planlanan roket uçakta, 71 yaşındaki İngiliz milyardere 2’si pilot 5 kişilik mürettebat eşlik edecek.

Çift gövdeli dev roket uçak, 5 kişilik ekibi, uzay sınırının ötesi olarak bilinen 81 kilometre yüksekliğe çıkaracak.

Branson ve ekibi birkaç dakika bu irtifada dolaştıktan sonra yeryüzüne dönmeyi planlıyor.

Tam mürettebatlı ilk test uçuşunun 90 dakika sürmesi bekleniyor.

Kalkış öncesi Elon Musk, arkadaşı Richard Branson’ı ziyaret edip başarı diledi.

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