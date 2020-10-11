İngiliz milletvekili maskeyle gözlüğünü sildi!

İngiltere'de Avam Kamarası'nda gerçekleşen konuşmada, bir milletvekilinin cerrahi maskesiyle gözlüklerini temizlemesi 'pes' dedirtti. Twitter'da paylaşılan görüntülerde, milletvekilinin bu davranışı eleştirilirken sosyal medya kullanıcıları, "Böyle insanlar yüzden koronavirüs ile mücadelemiz zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.

Maskeyle gözlüklerini temizledi

İşçi Partisi milletvekili McDonadh, Avam Kamarası'nda gerçekleşen tartışma sırasında gözlüklerini cerrahi bir yüz maskesi ile temizlerken görüldü. İşçi Partisi lideri Andrew Slaughter konuşurken hemen arkasında oturan McDonagh'ın yüz maskesi ile gözlüklerini temizlemesine tepki gösterildi.

Twitter hesabından videoyu paylaşan bir kullanıcı, "Umarım bu milletvekili daha önce bu maskeyi kullanmamıştır veya kullanmayı planlamıyordur" yorumunda bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi

Bir başka kullanıcı ise "Böyle insanlar yüzden koronavirüs ile mücadelemiz zorlaşıyor" ifadelerini kullandı. McDonagh'ın bu davranışa tepki gösteren bir diğer kullanıcı ise, "Bizi temsil eden ve desteğimizi bekleyenler koronavirüsü bu kadar ciddiye alıyor. Ne bu şaka mı?" sözleriyle tepki gösterdi.

Ülkede koronavirüsten ölen kişi sayısı 40 binden fazla

Ülkede 5 Ekim'de günlük vaka sayısı 12 bin 594, 6 Ekim'de 14 bin 542, 7 Ekim'de 14 bin 162, 8 Ekim'de 17 bin 540 ve 9 Ekim'de 13 bin 864 yeni koronavirüs vaka sayısı açıklandı.

Son açıklanan verilere göre ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 590 bin 844'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bin 760'a ulaştı.