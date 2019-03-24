İngiliz medyası resmen duyurdu! Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi

Transferde yeni sezon planlamasını yapan Fenerbahçe, kadrosunu bir stoperle güçlendirmeyi düşünüyor. Fenerbahçe yönetiminin sezon sonu için Leicester City'de oynayan Çağlar Söyüncü'yü kiralamayı planladığı iddia edildi.

Çağlar Söyüncü hamlesi!

İngiliz basınında Leicester Mercury'nin haberine göre Çağlar Söyüncü sezon sonunda Türkiye'ye geri dönecek. Fenerbahçe'nin milli futbolcuyu kiralamak için devreye girdiği ifade edilirken, transfer için ilk temas hazırlıklarına başlandığı belirtildi.

Sözleşmesini uzatmayan Martin Skrtel'in yerine Çağlar Söyüncü'yü transfer edecek olan Fenerbahçe'nin Ocak ayında teklif sunduğu ancak olumsuz yanıt alındığı iddia edildi. Çağlar Söyüncü Ağustos ayında 19 milyon sterlinlik bir anlaşma ile Leicester City'e transfer olmuş ancak fazla forma şansı bulamamıştı.