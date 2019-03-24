0553 313 94 23

İngiliz medyası resmen duyurdu! Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Leicester City'de top koşturan Çağlar Söyüncü'ye kanca attı.

24 Mart 2019 Pazar 12:05
İngiliz medyası resmen duyurdu! Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi

Transferde yeni sezon planlamasını yapan Fenerbahçe, kadrosunu bir stoperle güçlendirmeyi düşünüyor. Fenerbahçe yönetiminin sezon sonu için Leicester City'de oynayan Çağlar Söyüncü'yü kiralamayı planladığı iddia edildi.

Çağlar Söyüncü hamlesi!

İngiliz basınında Leicester Mercury'nin haberine göre Çağlar Söyüncü sezon sonunda Türkiye'ye geri dönecek. Fenerbahçe'nin milli futbolcuyu kiralamak için devreye girdiği ifade edilirken, transfer için ilk temas hazırlıklarına başlandığı belirtildi.

Sözleşmesini uzatmayan Martin Skrtel'in yerine Çağlar Söyüncü'yü transfer edecek olan Fenerbahçe'nin Ocak ayında teklif sunduğu ancak olumsuz yanıt alındığı iddia edildi. Çağlar Söyüncü Ağustos ayında 19 milyon sterlinlik bir anlaşma ile Leicester City'e transfer olmuş ancak fazla forma şansı bulamamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 12:05
  1. Fenerbahçe
  2. Çağlar Söyüncü
  3. Leicester City
  4. İngiltere
  5. Premier Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mezitli’de engelliler için erişilebilir kent protokolü imzalandı
    1. Mezitli’de engelliler için..
    2. Yolda oluşan toza vatandaşlar su ile..
    3. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Maltepe’de..
    4. Dündar, kuş pazarını gezdi
    5. Adil Gevrek: "Yabancı sınırı Türk..
    6. Waffle nasıl yapılır? Waffle makinesi..
    7. Sol bacağındaki ağrı hayatını..
    8. Başkan Bakıcı Yeni Mahalle sakinleri..
    9. Valiz açıldı ve içinden "Metamfetamin"..
    10. Milli maç biletleri karaborsaya düştü
    11. Yağmur çamura rağmenseçim..
    12. (Özel haber) Mehmet Helvacı: "Futbol..
    13. İç çamaşırına gizlediği uyuşturucuyla..
    14. Biberin fiyatı dudak uçuklatıyor
    15. Miami Açık'a favorilerden erken veda
    16. Ayşebacı’da Avcı coşkusu
    17. Kadıköy'de karaya oturan teknedeki 6..
    18. Dülgeroğlu’ndan kamyon ve tır..
    19. Sultanhisarlı kadınlar kefir ve yoğurt..
    20. LGS başvuruları ne zaman başlayacak?..
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında