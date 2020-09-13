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Dünya İngiliz İstihbaratı'ndan dünyayı sarsan uyarı!
Dünya

İngiliz İstihbaratı'ndan dünyayı sarsan uyarı!

İngiltere Savunma İstihbaratı’ndan son dakika açıklaması geldi. İstihbarat Şefi Jim Hockenhull, Rusya’nın her an nükleer saldırı yapabilecek ve yıllarca dünya etrafında uçabilecek Skyfall füzesi hakkında uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 16:52:00 - 2020-09-13 17:05:56
İngiliz İstihbaratı'ndan dünyayı sarsan uyarı!

Rusya’ya ait Skyfall füzeleri yıllarca dünya üzerinde dönebildiğini ve her an bir ülkeye nükleer saldırı yapabileceği konusunda çarpıcı bir uyarı yapıldı.

İngiltere İstihbarat şefi Hockenhull, NATO tarafından Skyfall olarak bilinen 9M730 isimli Burevestnik Rus füzesi hakkında, “Moskova, küresel erişime sahip ve beklenmedik yönlerden saldırıcak sesten hızlı giden nükleer enerjili seyir füzesi sistemini test ediyor” açıklamasında bulundu.

Skyfall için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “sınırsız menzil ve sınırsız manevra kabiliyetine sahip, tamamen yeni bir silah türü” olarak açıklama yapmıştı.

Rus yetkililer dünyayı nükleer çöplüğe çevirecek bu füzelerin 2025 yılında hazır olacağını açıklamıştı.

Daha önce bu füzeler James Bond - Skyfall filminde de işlenmişti.

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Yorumlar

mazlum

umarım ingiltere fransa ve almanyayı haritadan silerler
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