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Siyaset İngiliz istihbarat lideri Hakan Fidan hakkında öyle bir hata yaptı ki...
Siyaset

İngiliz istihbarat lideri Hakan Fidan hakkında öyle bir hata yaptı ki...

Yeniakit Publisher
2023-06-05 10:43:00 -
İngiliz istihbarat lideri Hakan Fidan hakkında öyle bir hata yaptı ki...

İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın Başkanı Richard Moore, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'ı kutlarken, Fidan hakkındaki parodi hesabı etiketledi.

MI6 Başkanı Richard Moore, MİT eski Başkanı ve yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Türkçe bir paylaşımla tebrik etti.

Moore, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!" ifadelerini kullandı.

Tebrik mesajına sehven Hakan Fidan ismiyle açılmış bir hesabı ekleyen Moore, yaptığı bir sonraki paylaşımda, "Hay aksi, bu utanç verici! ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!" ifadesine yer verdi.

Moore, 2014-2017 yıllarında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak Türkiye'de görev yapmıştı.
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