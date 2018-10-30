0553 313 94 23
impression

İngiliz Gölge Bakandan flaş Kaşıkçı açıklaması: Plandan haberdar olan istihbarat servisleri var

İngiltere'nin ana muhalefetteki İşçi Partisinin Gölge Dışişleri Bakanı Emily Thornberry, İngiliz istihbaratının Kaşıkçı ile ilgili bilgisi bulunduğu iddiasının son derece ciddi olduğunu belirterek, "Eylül başında bildirilmiş, Suudilerin Kaşıkçı'yı kaçırmaya yönelik planlarından haberdar olan istihbarat servisleri var. 1 Ekim'de bu amaçla İstanbul'a bir Suudi ekibinin yollandığını da biliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

30 Ekim 2018 Salı 18:00
İngiliz Gölge Bakandan flaş Kaşıkçı açıklaması: Plandan haberdar olan istihbarat servisleri var

İngiliz parlamentosunda konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İngiliz istihbarat servislerinin Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkosolosluğunda öldürülen gazeteci Kaşıkçı ile ilgili planları bildiğine dair İngiliz basınında yer alan iddiaları yalanladı.

Parlamentoda milletvekillerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Hunt, "Çok açık nedenlerden dolayı bir dışişleri bakanının veya herhangi bir bakanın istihbarat konularında yorum yapması mümkün değil. Ancak bu saldırı hakkında bilgim yoktu. Olup bitenler başkalarını olduğu kadar bizi de şoke etti.” diye konuştu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin Gölge Dışişleri Bakanı Emily Thornberry ise "İstihbarat meselelerini tartışamamanın arkasına saklanmak işe yaramaz. Dışişleri Bakanı bu konuda bilgisi olmadığını söylüyor. Peki istihbarat servisleri biliyor muydu? Bakan, bunları sordu mu?” ifadelerini kullandı.

'İstanbul'a bir Suudi ekibinin yollandığını da biliyorlar'

İngiliz istihbaratının Kaşıkçı ile ilgili bilgisi bulunduğu iddiasının son derece ciddi olduğunu belirten Thornberry, şunları kaydetti:

"Eylül başında bildirilmiş, Suudilerin Kaşıkçı'yı kaçırmaya yönelik planlarından haberdar olan istihbarat servisleri var. 1 Ekim'de bu amaçla İstanbul'a bir Suudi ekibinin yollandığını da biliyorlar."

Sunday Express gazetesi, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın Yemen'de kimyasal silah kullandığını açıklamaya hazırlandığını ve İngiliz istihbaratının da Suudilerin Kaşıkçı'yı kaçırmaya yönelik bir plan yaptığından eylül ayı başında haberdar olduğunu ileri sürmüştü.

Gazete, adını açıklamadığı bir istihbarat kaynağına dayandırdığı haberinde, Kaşıkçı'nın kaçırılması emrini Suudi "Kraliyet çevresinin bir üyesinin" verdiğini yazmıştı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 18:00
  1. İstanbul
  2. Jeremy Hunt
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Emily Thornberry

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hayatında ilk defa vali gördü, ne yapacağını şaşırdı
    1. Hayatında ilk defa vali gördü, ne..
    2. Anevrizmanın belirtileri
    3. İki ülke anlaştı! Suudiler yine..
    4. "Çiçeklerimi koyacak yerim kalmadı.."
    5. Trump trollemeye devam ediyor!..
    6. Ağız kokusuna en iyisi günde yarım kap..
    7. Kucağında bebeği olan kadını döverek..
    8. İngiliz Gölge Bakandan flaş Kaşıkçı..
    9. Korkunç olay: Tuvalet fırçası gözünden..
    10. Yetkilileri cezalandırmak için suya..
    11. Güneşin yararı da zararı da var!
    12. Sırplardan Kosova'ya sert çıkış: Bizim..
    13. Dicle Nehri'nde mahsur kalan eşek..
    14. Beşiktaş'ta deprem! Yıldız oyuncuyla..
    15. Akıllı telefonlarda numara nasıl..
    16. Maç tatil edilmişti! Kasımpaşa'dan..
    17. Dolar son 3 ayın dibinde! İşte..
    18. Tunus'taki saldırıda DAEŞ şüphesi!
    19. "Fırat'ın doğusuna top atışları ABD'ye..
    20. Bursa'da 100 bin TL değerinde cinsel..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?