İngiliz devi şirket uluslararası büyüme için: Almanya turizm pazarına giriyor! İlk etapta 70'i 4 bin otel...
İngiliz hava yolunun devi Almanya turizm pazarına giriyor! Almanyadan gelen kazanç: EasyJet'in tur operatörü ayağı EasyJet Holidays, Almanya'da tur operatörü kuruyor, imza atıldı!
Rekabetin son derece keskin olduğu Almanya paket tur pazarına bir dev oyuncu daha giriyor. İngiltere merkezli ucuz hava yolu EasyJet, Alman müşterilerine sadece uçuş değil, bundan sonra kendi tur operatörü EasyJet Holidays aracılığıyla paket tur da sunmaya başlayacak. Şirketin Almanya pazarına girişine ilişkin lansmanın yıl sonuna doğru yapılması planlanıyor. EasyJet Holidays, Almanya'da ilk etapta 70 destinasyonda 4 bin oteli misafirlerine sunacak.
Easyjet Holidays'in Almanya turizm pazarına girmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten şirketin CEO'su Johan Lundgren "Şirket içi paket tatillerimiz bizi Almanya'daki diğer hava yollarından ayırıyor." dedi.
turizmguncel'e göre: Eylül sonu itibariyle 2 milyon kişinin EasyJet Holidays ile tatile çıktığı ve şirketin 138 milyon euro kar elde ettiği belirtiliyor.
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