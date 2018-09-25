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İngiliz devi satışa çıkarıldı!

İngiltere Premiere Lig ekiplerinden Chelsea, sahibi milyarder Rus iş adamı Roman Abramovich tarafından satılığa çıkarıldı.

25 Eylül 2018 Salı 16:04
İngiliz devi satışa çıkarıldı!

İngiliz ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in kulübü satacağı rakam belli oldu. Satış sürecinde yer alan ismi açıklanmayan bir yetkilinin aktardığı bilgiye göre Rus iş adamı kulübü 3 milyar sterline (24 milyar 200 milyon TL) satmaya karar verdi.

14 MİLYAR TL'Yİ BEĞENMEDİ

İngiltere'nin dev ekibinin bir çok talibi bulunduğu aktarılırken, şu ana kadar bu rakamın sunulmadığı ifade edildi. Satın alma için 2.3 milyar dolarlık (14 milyar TL) bir teklif geldiği ancak bu teklifin Abramovich tarafından reddedildiği belirtildi. Bu rakama satılmış olsaydı, bir spor takımının dünyadaki rekor satışı olacaktı.

140 MİLYON STERLİNE SATIN ALMIŞTI

Rus milyarder İngiliz ekibini iflasın kıyısındayken 2003'te 140 milyon sterline (1 milyar 130 bin TL) almıştı. Abramovich satın aldığında 1955'ten beri şampiyonluk yaşamayan Londra ekibi o tarihten sonra 5 lig şampiyonluğu yaşadı, 5 FA Cup kazandı, 1 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu, 1 kez de Avrupa Ligi şampiyonu oldu.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 16:04
  1. Chelsea
  2. Roman Abramovich
  3. FA Cup
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. Avrupa Ligi
  6. İngiltere

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