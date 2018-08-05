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İngiliz devi kesenin ağzını açtı! 28 milyon Euro ile Beşiktaş'ın kapısını çalacaklar

İngiliz basını Arsenal'in Domagoj Vida için talip olduğunu duyurdu. Buna göre İngiliz devi, dünya kupasında dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Vida için siyah-beyazlı kulübün kapısını 28 milyon Euro ile çalacak.

05 Ağustos 2018 Pazar 10:00
İngiliz devi kesenin ağzını açtı! 28 milyon Euro ile Beşiktaş'ın kapısını çalacaklar

Beşiktaş'ta geleceği en çok merak edilen isimlerden olan Domagoj Vida için İngiliz basınından ciddi bir iddia geldi.

The Sun'da yer alan habere göre; İngiltere'de 9 Ağustos'ta sona erecek transfer dönemi öncesinde Arsenal, bir kez daha Domagoj Vida için harekete geçti. Arsenal'in Beşiktaş'a Vida için 28 milyon euroluk bir teklif sunacağı iddia edildi.

Savunmaya takviye isteyen Unai Emery, Vida isminde ısrarcı olurken Arsenal'in bu transferi gerçekleştirmesi için Shkodran Mustafi ve Danny Welbeck ikilisinden birini satarak Hırvat futbolcu için kaynak oluşturması bekleniyor.

İngiliz basınında geniş yer bulan haberde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da Vida'yı iyi bir bedele satmayı düşündüğünün altı çizildi.

Arsenal'in yanı sıra Premier League'in yenisi Wolverhampton da Vida ile yakından ilgileniyor.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 10:00
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