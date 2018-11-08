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İngiliz devi Galatasaray'ın bedavaya gönderdiği oyuncunun peşinde

İngiltere'nin köklü takımlarından Tottenham, bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve beklentilerin altında kaldıktan sonra takımdan gönderilen Koray Günter'i gündemine aldı.

08 Kasım 2018 Perşembe 18:14
İngiliz devi Galatasaray'ın bedavaya gönderdiği oyuncunun peşinde

Galatasaray'ın 2013-2014 sezonu devre arasında 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Dortmund'tan kadrosuna kattığı Koray Günter, sarı kırmızılı takımda beklentileri karşılayamazken, genç oyuncu İtalya'da değere bindi. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Genoa'ya transfer olan Koray Günter, performansıyla İngiliz devi Tottenham'ın ilgisini çekti.

Tottenham Koray Günter'i izletti

Galatasaray'da tam 4.5 sezon yedek oturan Koray Günter, geçen yaz sözleşmesi bitince bedelsiz olarak Genoa'ya transfer olmuştu. Koray, Serie A'da bu sezon 11 haftada sadece 4 kez maça ilk 11'de başlarken son 2 maçta stopere geçti ve 90 dakika sahada kaldı.

Genoa bu maçlarda Milan'a 2-1, Inter'e de 5-0 kaybetti. Buna karşın İtalyan basınından Calciomercato, Tottenham'ın Koray Günter'i izlettiğini yazdı. 24 yaşındaki Koray'ın 2021 yılına kadar İtalyan ekibi ile sözleşmesi bulunuyor.

(Futbol Arena)

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 18:14
  1. Galatasaray
  2. İngiltere
  3. İtalya
  4. Milan
  5. Tottenham
  6. Koray Günter

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