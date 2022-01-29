İngiliz Büyükelçi ile yakalanan CHP'li İmamoğlu panikte! "Ne partisinin ne İBB'nin haberi var!"

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Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, Ana Haber'de İstanbullular kar felaketi yaşarken kendisi İngiltere Büyükelçisi ile 3 saatlik gizli bir görüşmeye giden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düştüğü durumu gözler önüne serdi.

CHP Genel Merkezi ve İBB Özel Kalemi'nin bile haberi olmadığını açıklayan Coşkun, İmamoğlu'nun panik içerisinde olduğunu belirtti. Torun'un İmamoğlu için attığı tweeti yayınlayan Coşkun, "CHP'nin Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un bile İngiliz Büyükelçisi ile yapılan görüşmeden haberi yok" dedi.

İBB'nin Boji'yi bile 7-24 takip ettiğini söyleyen Coşkun, tüm programını belirleyen Özel Kalemin bile İBB Başkanı İmamoğlu'ndan haberi olmadığını vurguladı.

Ayrıca İngiliz Büyükelçisi Dominick Chilcott'un Atina'da "Türkiye'de darbe" konulu bir toplantıya katıldığını belirten Muharrem Coşkun, İmamoğlu'na çağrıda bulunarak böyle bir şahıs ile neler görüştüğünü açıklaması gerektiğini söyledi.

Muharrem Coşkun, balıkçıya ödenen 48 binlik faturanın İBB tarafından ödenip ödenmediğini de sordu.