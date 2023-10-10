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Gündem İngiliz BBC'den İsrail-Filistin hattındaki yaşananlarla ilgili skandal ifadeler
Gündem

İngiliz BBC'den İsrail-Filistin hattındaki yaşananlarla ilgili skandal ifadeler

Yeniakit Publisher
2023-10-10 11:20:00 -
İngiliz BBC'den İsrail-Filistin hattındaki yaşananlarla ilgili skandal ifadeler

7 Ekim'den bu yana gerilimin devam ettiği İsrail-Filistin hattında, çok sayıda can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC, Gazze'de hayatını kaybedenler için 'ölenler' derken, İsrail'de hayatını kaybedenler için ise 'öldürülenler' ifadesini kullandı.

İsrail-Filistin hattındaki gerilimde bugün 4'üncü gün...

Tüm dünyanın yakından takip ettiği savaşta kan akmaya devam ediyor.

Karşılıklı sert müdahalelerin sürdüğü bölgede, çok sayıda can kayıpları yaşanıyor. Hamas ve İsrail güçleri, geri adım atacak gibi de durmuyor.

Bölgede yıllardır süren gerilim, 7 Ekim itibarıyla bir kez daha alevlenmiş oldu.

Siviller hedef alınıyor

Bu süreçte dünya liderleri ve kurumlardan da açıklamalar geliyor. Sosyal medyada, televizyon ekranlarında tartışılan tek konu bölgedeki yaşananlar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Saldırıda çocuk, genç, yaşlı ve kadınların öldürülmesiyle ortaya çıkan görüntüler de yürekleri sızlatıyor.

BBC'den skandal yayıncılık

Gelişmeler devam ederken konuyu işleyenlerden biri de İngiliz yayın kuruluşu BBC oldu.

Sosyal medyada paylaşım yapan BBC, yazdığı yazıda skandallar ifadeler kullandı.

BBC, Gazze'de hayatını kaybedenler için 'ölenler' ifadesini kullanırken, İsrail'de hayatını kaybedenleri ise 'öldürülenler' ifadesiyle servis etti.

 

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınır kapısına baskın düzenleyerek burayı ele geçirdi.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.

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