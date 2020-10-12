İngiliz basınından İstanbul’da yapılan kazılara göre “Viking” yorumu

Yayımlanan makalede İngiltere'ye göre Vikinglerin öfkeli, düşmanlarını titreten, yağma ve tecavüzle bilinen bir toplum; algısının olduğu, fakat son yapılan arkeolojik çalışmaların bu düşünceyi sarstığı ifade edildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan bulgulara göre bölgede yaşayan Vikingler, yetersiz beslenen ve güçsüz bir topluluktu; savaş yüzünden değil doğal sebeplerden dolayı hayatlarını kaybettiler.

Kazılar, İstanbul'un Küçükçekmece gölünün Bathonea antik kentinde yapılıyor. Kazılarda 10'uncu yüzyılda hayatını kaybeden 20 yaşındaki, 1,60 boyundaki bir Viking'in göğsünde sarı bir haç taşıdığı ve Viking olduğu ortaya çıkarıldı.

Kazı alanında sekiz yıldır çalışan ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Dr. Ömer Turan gazeteye konuştu. Turan, açlık çektiğine, dişlerinin kötü bir durumda olduğuna ve çok sert şeyler yediğine dair işaretler olduğunu belirtti. Bu alanda daha çok fazla iskelet olduğunu söyleyen Dr. Ömer Turan, yapılacak araştırmalarla bu insanların gerçekte nerede doğduğunu bulmak istediklerini belirtti.