İngiliz basını duyurdu! Oğuzhan Özyakup, Newcastle United ile..

İngiliz Eklipse Sport Radio’nun iddiasına göre İngiliz ekibinin menajeri Rafa Benitez’in Liverpool’u çalıştırdığı dönemden Steve Gerard’a benzettiği Oğuzhan’la özel olarak Londra’da görüştü.

Buluşmada Oğuzhan, Benitez’in kendisi için düşündüğü projeden etkilendi. Yapılan teklifi de kabul etti. Beşiktaş’ın kaptanı yılda 2 milyon sterlin’den 3 yıllık ön protokole imza attı. Bu anlaşmada Newcastle’ın elinde + 2 yıllık da opsiyon hakkı bulunacak. Opsiyon hakkının işleme şekli hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.