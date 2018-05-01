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İngiliz basını duyurdu! Oğuzhan Özyakup, Newcastle United ile..

İngiliz medyası Beşiktaş'ın başarılı futbolcularından Oğuzhan Özyakup'un Newcastle United ile anlaştığını duyurdu.

01 Mayıs 2018 Salı 02:47
İngiliz basını duyurdu! Oğuzhan Özyakup, Newcastle United ile..

İngiliz Eklipse Sport Radio’nun iddiasına göre İngiliz ekibinin menajeri Rafa Benitez’in Liverpool’u çalıştırdığı dönemden Steve Gerard’a benzettiği Oğuzhan’la özel olarak Londra’da görüştü.

 

Buluşmada Oğuzhan, Benitez’in kendisi için düşündüğü projeden etkilendi. Yapılan teklifi de kabul etti. Beşiktaş’ın kaptanı yılda 2 milyon sterlin’den 3 yıllık ön protokole imza attı. Bu anlaşmada Newcastle’ın elinde + 2 yıllık da opsiyon hakkı bulunacak. Opsiyon hakkının işleme şekli hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

 

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 02:47
  1. Oğuzhan Özyakup
  2. NewcastleUnited
  3. Beşiktaş
  4. İngiltere

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