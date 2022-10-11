İngiliz bankaları teknolojiye yatırım yapıyor

İngiltere yüksek enflasyon, enerji krizi ve resesyonla mücadele ederken artan yaşam maliyetleri krizi sadece insanları değil kurumları da olumsuz etkiliyor. İngiltere’de finansal kurumlar, özellikle de bankalar, artan yaşam maliyetleriyle mücadele etmek için giderek teknolojiye daha fazla yatırım yapıyor.

Lloyds Bank’in yaptığı araştırmaya göre, İngiliz bankalarının yüzde 75’i, teknolojiye yatırım yapıyor ya da yapmayı planlıyor. Finextra’nın haberine göre, çalışma, Birleşik Krallık finans kurumlarının yüzde 75'inin, yaşam maliyeti krizi nedeniyle gelecek yıl operasyon maliyetlerinde artış beklediğini ortaya koyuyor. Kurumların yüzde 72'si teknolojiye yatırım yapmanın maliyet artışlarının etkisini azaltacağına inanıyor ve finansal kuruluşların yüzde 71'inin önümüzdeki yıl içinde temel teknolojiye yatırım yapacağı tahmin ediliyor.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, Lloyds Bank’ta Genel Müdür ve Borçlar ve Alacaklar Başkanı Steve Everett araştırma hakkında şunları söylüyor: “Bu kadar çok finansal hizmet firmasının böylesine zorlu bir ekonomik ortamda artan maliyetlerle mücadele etmek için diğer pek çok işletme gibi teknolojinin verimliliği artırma potansiyeline sahip olduğunu görmesi cesaret verici.”

Teknoloji, verimliliği artırıyor

İngiltere’de finans şirketleri, teknolojiye yatırım yapmanın, ekonominin mevcut çalkantılı seyrinde ayakta kalmalarını sağlayacağına inanıyor. Araştırma sonuçlarına göre, İşletmelerin kendilerini korumaya yönelik uygulamayı planladığı diğer popüler stratejiler ise yüzde 46 ile maliyetleri karşılamak ve yüzde 38 ile hizmet fiyatlarını yükseltmek.

Bulgular, Birleşik Krallık Finans kurumlarının yüzde 79'unun bulut teknolojilerine yatırıma öncelik verdiğini, yüzde 69'unun ödemelere ve yüzde 66'sının da API'ler, veri bilimi ve yapay zeka öğrenimine odaklandığını gösteriyor.

Kripto teknolojisi oldukça güçlü

Birleşik Krallık finansal hizmet sağlayıcılarının yüzde 60'ı, küresel piyasa değerinin önümüzdeki yıl düşmesini beklediklerini belirtiyor. İngiltere finans firmalarının dörtte birinden azı kripto para birimlerine inanıyor.

Lloyds İhtiyatlı Likidite Yönetimi Başkanı Peter Left ise şunları söylüyor: “Önümüzdeki aylarda ve yıllarda çok sayıda kripto token’ının piyasadan çekilmesini bekleyebiliriz. Ancak kripto alanındaki gerçek katma değer, token’ların kendisi değil, teknolojisi. Biz, kripto para birimlerine kolaylık getirmek için oluşturulmuş Dağıtık Defter Teknolojisini (Distributed Ledger Technology-DLT) kullanan mekanizmanın oldukça güçlü olduğunu düşünüyoruz.”

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