İngiliz bakan sağlıkçıları böyle rahatlattı: Merak etmeyin Türkiye yardım gönderecek!

Koronavirüs salgını tüm dünyada binlerce ölüme sebep olurken, 2 milyondan fazla insan virüsle enfekte oldu.

Ülkelerin, enfekte insan sayılarının yüksekliği karşısında sağlık sistemleri çökme noktasına geldi.

O ülkelerden biri de İngiltere. Ülkede, koronavirüs nedeniyle can kaybı 15 bin 464'e, vaka sayısı ise 114 bin 217'e çıktı.

Bu tablo karşısında, İngiltere'de tıbbi malzeme eksikliği her geçen gün kendini daha da derinden hissettiriyor.

"Ekipman kullanma kılavuzu"

Konuya ilişkin değerlendirmeler yapan İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, kişisel koruyucu ekipmanın kullanımıyla ilgili kılavuzu güncelledi.

Kılavuzda, "Tulum bulunmadığı durumlarda eksiklik dikkate alınarak, koruyucu ekipmanın en iyi şekilde kullanılması için bazı tavizlere gerek olduğu" belirtilerek, alternatiflere işaret edildi.

Kılavuzda, koronavirüs hastalarına müdahalede kullanılması gereken sıvı geçirmez tulumlar yerine, tekrar kullanılabilir tulumlarla uzun kollu laboratuvar önlüklerinin kullanılabileceği kaydedildi.