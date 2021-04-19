Ingenuity nedir? Ingenuity helikopteri özellikleri neler?

NASA’nın Ingenuity Mars Helikopteri, başka bir gezegende motorlu, kontrollü uçuşun ilk örneği olan 19 Nisan 2021'de Mars yüzeyinde süzülürken bu çekimi yaptı. Uçuş sırasında otonom olarak yeri takip eden navigasyon kamerasını kullandı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 'Kızıl Gezegen' Mars'taki tarihi uçuşu gerçekleştirdi. Başarılı olursa bu motorlu bir hava aracının başka bir gezegende gerçekleştirdiği ilk kontrollü uçuş olacak. Uçuşun ilk olarak 11 Nisan'da yapılması planlanmış ancak bir yazılım hatasından ötürü ertelenmişti. Yaklaşık 1,8 kilogram ağırlığındaki drone'un geçtiğimiz dakikalarda havalandı. NASA 10:15 GMT'de uçuştan canlı yayına başladı. Verinin dünyaya ulaşması ise birkaç saati buldu. İlk uçuş denemesinde helikopterin yerden üç metre yükselmesi ve 30 saniye uçtuktan sonra inmesi planlanıyor. Daha sonraki denemelerin daha karmaşık olması hedefleniyor.

Ingenuity’nin amacı ne?

Perseverance’ın Mars’taki misyonunun temel amacı, antik mikrobiyal yaşam belirtilerini araştırmak da dahil olmak üzere astrobiyolojidir. Gezici, gezegenin jeolojisini ve geçmiş iklimini karakterize edecek, Kızıl Gezegende insan keşfi için yol açacak ve Mars kaya ve regolitini (kırık kaya ve toz) toplayıp önbelleğe alan ilk görev olacak.

Ingenuity Helikopteri özellikleri neler?

Ingenuity, 18 Şubat'ta Jezero Krateri'ne inen Perseverance adlı uzay aracıyla Mars'a taşınmıştı. Uçuşun öncelikli amacı, bu teknolojinin başka bir gezegende çalışabildiğini göstermek. Perseverance bu uçuş denemelerini kamerasıyla kaydetmeye çalışacak. Ingenuity, Mars'ın ince atmosferinde kalkış yapabilmesi için son derece hafif olacak şekilde tasarlandı.

Helikopterin dört karbon-fiber pervane yaprağı (pal) bulunuyor. Bunlar dakikada 2400 devirle aksi yönde dönen birer metre uzunluğundaki iki rotorda yer alıyor. NASA, bu rotor hızının yolcu helikopterlerindeki hızdan kat kat yüksek olduğunu söylüyor.