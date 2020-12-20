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Ekonomi ING POS Ekstra'lı KOBİ'ler harcarken kazanıyor
Ekonomi

ING POS Ekstra'lı KOBİ'ler harcarken kazanıyor

Yalnızca dijital kanallardan edinilebilen POS Ekstra ile ING KOBİ Dijital dünyasında yerini alan işletme sahipleri, hem harcama yaptıkça kazanıyor hem de para transferi, POS bakımı gibi masrafları yapmıyor - ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır - "POS Ekstra ile işletmeler, KOBİ Dijital dünyasında yerini alırken yaptıkları harcamalar sayesinde kazanç elde edecek, ücretsiz sunduğumuz hizmetlerle de masraflarını azaltacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-20 11:28:25 -
ING POS Ekstra'lı KOBİ'ler harcarken kazanıyor

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye'nin işletmeler için geliştirdiği POS Ekstra'ya sahip işletmeler, ING Business Banka Kartları ile aylık 5 bin TL ve üzeri harcama yaptıklarında üye iş yeri ücretinde yüzde 1,09 faiz avantajından yararlanıyor.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, işletmeler için geliştirdiği yenilikçi ürünlerin arasına POS Ekstra'yı da ekledi.

Yalnızca dijital kanallardan edinilebilen POS Ekstra ile ING KOBİ Dijital dünyasında yerini alan işletme sahipleri, hem harcama yaptıkça kazanıyor hem de para transferi, POS bakımı gibi masrafları yapmıyor.

POS Ekstra'nın avantajlarından yararlanmak isteyen işletme sahiplerinin ING Business Banka Kartları ile aylık 5 bin TL harcama yapmaları yeterli oluyor. Fatura, market, akaryakıt, restoran, kafe gibi harcamaların sonucunda 5 bin TL limitine ulaşan işletme sahipleri, üye iş yeri ücretinde yüzde 1,56 yerine yüzde 1,09 faiz oranı ile ekstra indirim fırsatından yararlanıyor.

ING Türkiye'nin POS Ekstra üyesi iş yeri sahiplerine sunduğu avantajlar, ayrıcalıklı faiz oranı ile sınırlı kalmıyor. Aylık 5 bin TL harcama yaptıkları süre boyunca havale-EFT ücreti ödemeyen POS Ekstra'lılar, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 6 kez ücretsiz olarak para çekip yatırabiliyor.

Üye iş yeri sahipleri ayrıca, sabit, mobil veya yazar kasa POS fark etmeksizin kullandıkları POS için yazılım, donanım, bakım masrafı da yapmıyor.


- "KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuklarına ve ihtiyaçlarına odaklanıyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır, KOBİ'lere destek olmak hedefiyle yenilikçi ürün ve hizmet modelleri geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerin ekonomik ve toplumsal hayat için önemine inanıyor; bu doğrultuda ihtiyaç duydukları finansal çözümleri sunarken dijitalleşme yolculuklarına da katkı sunmayı hedefliyoruz. KOBİ Dijital, işletme sahiplerine sadece dijital kanallarımız üzerinden sunduğumuz birtakım ürün ve fırsatları barındıran avantajlı bir dünya. KOBİ Dijital ile işletme sahipleri, işlerinin başından ayrılmadan, esnafımız kepenk kapatmadan tüm bankacılık işlemlerini ING Mobil üzerinden yapabiliyor. Yeni uygulamaya aldığımız POS Ekstra ile işletmeler, KOBİ Dijital dünyasında yerini alırken yaptıkları harcamalar sayesinde kazanç elde edecek, ücretsiz sunduğumuz hizmetlerle de masraflarını azaltacak. Dijital hizmetlerimiz ile KOBİ'lerin yanında olarak işletmelere ve ülke ekonomimize olan desteğimizi sürdürmeye bundan sonra da devam edeceğiz."

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