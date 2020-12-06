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Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Frutti Extra Bursaspor: 81 - Pınar Karşıyaka: 94

Yeniakit Publisher
2020-12-06 17:40:17 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Halil Baldemir

Frutti Extra Bursaspor: Munford 13, Newman 28, Oğuz Savaş 15, Can Maxim Mutaf 5, Metin Türen, Tevfik Akdamar 6, Jones 9, Birkan Batuk 3, Ender Arslan 2

Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 5, Morgan 7, Taylor 11, Henry 15, M'Baye 8, Arca Tülüoğlu, Mahir Ağva 14, Onuralp Bitim, Kennedy 19, Yunus Emre Sonsırma 8, Nusret Yıldırım 7, Çağatay Özkan

1. Periyot: 16-26

Devre: 33-51

3. Periyot: 49-67

5 Faulle çıkanlar: 35.50 Oğuz Savaş, 37.12 Can Maxim Mutaf (Frutti Extra Bursaspor)


BURSA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 94-81 mağlup etti.

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Pınar Karşıyaka, M'Baye ve Henry ikilisiyle etkili olarak henüz 4. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 2-13. Konuk ekip, Metecan Birsen ve Morgan'ın da skora katkısıyla 8. dakikada 11-0'lık seri yakaladığı (4-24) çeyreği 26-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Kennedy ve Nusret Yıldırım'ı iyi kullanan İzmir temsilcisi, 14. dakikada farkı korumayı başardı: 22-35. Frutti Extra Bursaspor, rakibinin etkili oyununa hem savunmada hem hücumda karşılık veremeyince, Pınar Karşıyaka soyunma odasına 51-33 önde gitti.

Üçüncü periyotta oyuna tamamen hakim bir görüntü çizen Pınar Karşıyaka, özellikle organize hücumlarla bu çeyrek genelinde de iyi oyununu sürdürdü ve final periyotuna konuk ekibin 18 sayılık üstünlüğüyle gidildi: 49-67.

Eksikleri nedeniyle maç boyunca dar rotasyonla oynamak zorunda kalan Frutti Extra Bursaspor, açılan farkla beraber son periyotta skorda tekrar geri gelemedi ve Pınar Karşıyaka parkeden 94-81 galip ayrıldı.

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