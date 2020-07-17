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Aktüel

İnfaz yasasının "şekil yönünden" iptal istemine ret

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, infaz yasasının "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu oy çokluğuyla reddetti

Yeniakit Publisher
2020-07-17 15:48:16 -
İnfaz yasasının "şekil yönünden" iptal istemine ret

ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin, yeni infaz yasasının "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu oy çokluğuyla reddetti.

CHP, cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesine ilişkin 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un "şekil bakımından iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına" karar verilmesini istemişti.

İnfaz yasasının bazı maddelerinin "af" sonucu doğurduğunu savunan CHP, "TBMM'de Anayasa'nın öngördüğü 5'te 3 çoğunluğa ilişkin usul şartı yerine getirilmediği için düzenlemenin şekil yönünden iptali"ni talep etmişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gündem toplantısında, başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı.

Genel Kurul, infaz yasasıyla ilgili "şekil yönünden" yapılan başvuruyu reddetti. Kararın 7 üyenin karşı oyuna karşı 9 üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

Anayasa Mahkemesi üyelerinden 7'si düzenlemenin "af kapsamında olduğu" yönünde görüş bildirdiği, çoğunluğu oluşturan 9 üyenin ise düzenlemeyi "af değil, infaz düzenlemesi" olarak kabul ettiği belirtildi.

- İkinci başvuru

CHP, bu başvurunun ardından infaz yasasının tümü ya da 14 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle ikinci bir başvuru daha yapmıştı.

Bu başvurunun ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşecek.

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