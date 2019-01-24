0553 313 94 23

İnfaz mı intihar mı? Aracının içinde ölü bulundu

Çorum'da bulunan Çomar Barajı yakınlarında park halindeki bir otomobilde, başından vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu.

24 Ocak 2019 Perşembe 15:52
İnfaz mı intihar mı? Aracının içinde ölü bulundu

Çorum'da Bahri Gökhan K.'nin (31), park halindeki otomobilinde başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu. Araçta tabanca bulan polis, Bahri Gökhan K.'nın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Öğle saatlerinde Çomar Barajı yakınlarında park halindeki bir otomobilde, bir erkeğin hareketsiz durduğunu fark eden çevre sakinleri, polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahri Gökhan K. olduğu belirlenen, tabancayla başından vurulan kişinin öldüğü belirlendi. Bahri Gökhan K.'nın cesedinin yanında ise bir tabanca bulundu.

Polis, Bahri Gökhan K.'nın intihar etmiş olabileceği üzerinde dururken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 15:52
  1. Çorum
  2. Çomar Barajı
  3. aracının içinde ölü bulundu
  4. erkek cesedi
  5. İnfaz mı intihar mı
  6. cinayet şüphesi
  7. süpheli ölüm

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AÖF 12-13 ocak final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
    1. AÖF 12-13 ocak final sınav sonuçları..
    2. Türkiye, 4. Sanayi Devrimi Merkezi'ne..
    3. PFDK, Beşiktaş'ı 3-0 hükmen galip ilan..
    4. CHP Kartal belediye başkan adayı 2019..
    5. MHP Aday Tanıtım Toplantısı
    6. AÖF sınav sonuçları açıklandı
    7. Antalya'da hortum: 1 ölü, 9 yaralı
    8. Emeklilik primi SGK son dakika | Primi..
    9. İran'ın 4 büyük şehrinde hava..
    10. Almanya'da Türk gençleri evsizlere..
    11. Ağaçta ipe dolanan güvercini itfaiye..
    12. TSK Suriye'de YPG/PKK'lı teröristleri..
    13. CHP Grup Başkanvekili Özel:
    14. BTK yarışmayla "siber yetenekleri"..
    15. GİB MTV ödemeleri ne zaman | Hangi..
    16. MEB 500 Engelli Öğretmen Alımı için..
    17. TOSFED'de seçimli genel kurul tarihi..
    18. Akhisarspor hükmen mağlup mu sayıldı?
    19. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    20. Hırsız sanılan katil zanlısı eşi çıktı
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz