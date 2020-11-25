İnfaz koruma memuru alımı ne zaman olacak?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan ve daha önce müjdesi verilen 10 Bin Personel alımı memur adayları tarafından beklenirken bir taraftan da geçmiş yıllarda yapılan alımlarda oluşan taban puanlar merak edilmektedir.

Erkek İnfaz Koruma Memuru Taban Puanları

Bilindiği üzere İnfaz Koruma memuru alımlarında bölüm farketmeksizin lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları başvuru yapabilmektedir. Bu alımlarda hem erkek ikm hem de bayan ikm alımı yapılmaktadır.

Başvuru için 70 puan şartı aranıyor olsa da başvuru sayısının 5 katı kadar aday Boy ölçümü için davet edilmektedir ve sıralama en yüksek puandan başlayarak aşağıya doğru yapılmaktadır. Bu nedenle çoğu zaman 70 puan mülakata davet edilmek için yeterli olmayabilir ve elenmenize sebep olabilmektedir.

Taban puanlar genellikle 75-80 arası puanlarla kapanmaktadır. Bu husus geçmiş alımlarda şöyle açıklanmıştı '' Bu pozisyonlara yerleşecekler merkezi sınava ( KPSS 2018) girip en az 70 puan alıp başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının;

-Sözleşmeli infaz ve koruma memuru adayları için beş katı (beş katı aday bayan ve erkek için ayrı ayrı belirlenecektir.), ''

Örneğin; Adana şehrimize 20 infaz koruma memuru alımı yapılacaksa bu alım sayısının 5 katı kadar olan 100 kişi boy ölçümüne davet edilmektedir. Boy ölçümüne davet edilen 100.kişinin KPSS puanı 76 ise bu alım 76 ile kapatmış demektir.

Bayan İnfaz Koruma Memuru Taban Puanları

Bilindiği üzere İnfaz Koruma memuru alımlarında 70 puan şartının yanısıra diğer bir önemli şart ise boy şartıdır. Bölüm farketmeksizin lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları başvuru yapabilmektedir. Bu alımlarda hem erkek ikm hem de bayan ikm alımı yapılmaktadır.

Taban puanlar genellikle 75-80 arası puanlarla kapanmaktadır. Bu husus geçmiş alımlarda şöyle açıklanmıştı '' Bu pozisyonlara yerleşecekler merkezi sınava ( KPSS 2018) girip en az 70 puan alıp başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının;

-Sözleşmeli infaz ve koruma memuru adayları için beş katı (beş katı aday bayan ve erkek için ayrı ayrı belirlenecektir.), ''

Örneğin; Bursa şehrimize 20 infaz koruma memuru alımı yapılacaksa bu alım sayısının 5 katı kadar olan 100 kişi boy ölçümüne davet edilmektedir. Boy ölçümüne davet edilen 100.kişinin KPSS puanı 76 ise bu alım 76 ile kapatmış demektir.