İnek gibi beslenenleri üzen haber: Vegan beslenme sağlık için...

Bitki bazlı bir diyet olan vegan beslenme besin değeri açısından yetersiz bulundu. Yapılan araştırmaya göre ete alternatif olarak tüketilen gıdalar çinko ve demir açısından düşük değere sahip.

Son yıllarda birçok insan sağlık kaygıları gerekçesiyle ağırlıklı olarak bitki bazlı besleniyor.

Bu tür bir diyette et ürünlerinin doku ve tatlarını taklit eden alternatifler tüketiliyor.

ET ALTERNATİFLERİNİN BESİN DEĞERİ ÖLÇÜLDÜ

Yapılan yeni bir çalışma, popüler et alternatiflerinin besin değerini inceledi.

Çoğunun demir yönünden zayıf olduğu, aynı zamanda yetersiz miktarda çinko içerdiği görüldü.

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Ayrıca çoğu yeterli miktarda temel besin maddelerinden yoksundu, tuz ve doymuş yağ bakımından yüksekti.

HANGİ PROTEİN KAYNAKLARI ALINABİLİR?

En iyi hayvansal protein kaynaklarından bazıları tavuk, balık ve sığır eti.

Ancak et yemeyen insanlar için günlük protein ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak baklagiller kabuklu yemişler ve tohumlar gibi bitkisel protein kaynakları var.

Çalışmada, 44 et ikamesinin besin değeri lif, yağ, protein ve tuz gibi bileşenlerdeki içeriklerinin analizi yoluyla incelendi.

Araştırmacılar ayrıca et ikamelerinin demir ve çinko biyoyararlanımına da baktı.

BESİN DEĞERLERİNDE FARKLILIK BULUNDU

İncelenen 44 et alternatifi arasında besin değerinde geniş farklılıklar bulundu.

Çinko içeriği açısından çoğu yeterli bir kaynak olarak kabul edilecek kadar çinko içermiyordu.

Sonuçlar genellikle bitkisel protein ekstraktlarına dayanan et ikamelerinin, demir ve çinko gibi minerallerin yararlanımının çok düşük olduğunu gösteriyor.

Bu, protein ekstraksiyonu sırasında biriken, içlerindeki çok yüksek beslenme karşıtı fitik asit içeriğinden kaynaklanıyor olabilir.

Bu nedenle çalışma bu ürünlerin et kadar besleyici olmadığını ve bitki bazlı diyetlere yönelen kişilerin baklagiller veya kinoa gibi et ikameleri dışındaki kaynaklardan demir almaları gerektiğini öne sürüyor.