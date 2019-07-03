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İnegöl’ü atlet Türkiye’yi temsil edecek

U23 Türkiye Şampiyonası 3 bin metre engelli kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan İnegöllü milli atlet Yunus Emre Akkuş, 9 dakika 10 saniyelik Avrupa barajını da 9 dakika 4 saniyeye çekerek büyük bir başarı elde etti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:15
İnegöl’ü atlet Türkiye’yi temsil edecek

U23 Türkiye Şampiyonası 3 bin metre engelli kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan İnegöllü milli atlet Yunus Emre Akkuş, 9 dakika 10 saniyelik Avrupa barajını da 9 dakika 4 saniyeye çekerek büyük bir başarı elde etti. Akkuş, önümüzdeki günlerde İsveç’te yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.


İnegöl’de 6 yıldır koşu sporuyla uğraşan ve elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki milli atlet Yunus Emre Akkuş, 25 Haziran’da katıldığı U23 Türkiye Şampiyonası 3 bin metre engelli koşuda, Türkiye Şampiyonu oldu. Genç atlet, şampiyonluğun yanı sıra 9 dakika 10 saniyelik Avrupa barajını da 9 dakika 4 saniyeye çekerek büyük bir başarı elde etti.


İnegöl Spor Lisesi öğrencisi Yunus Emre Akkuş, milli takıma seçildi. Konuyla ilgili açıklama yapan milli atlet, "Kıştan beri Mehmet Çetin hocamızla birlikte bu baraj için çok çalıştık. En sonunda 25 Haziranda yapılan Türkiye şampiyonasında bu barajı aşarak İsveç gitmeye hak kazandık. Çok mutluyum. İnşallah ülkemizi İsveç’te en güzel şekilde temsil edeceğiz. Hedefimiz orada 9 dakikanın altında koşarak finale kalmak" diye konuştu.


İnegöl Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Çetin, "Yunus Emre Akkuş benim 5,6 yıldır emek verdiğim bir öğrencim. Yunus Emre ile ilgili senenin başında yaptığımız planlamada 23 yaş altı Avrupa barajını geçmek ve orada başarılı olup final görmek hedefimizdi. 25 Haziranda yapılan yarışmada Avrupa barajı 9 dakika 10 saniyeydi, sporcumuz burada 6 saniye geliştirerek 9 dakika 4 saniyede yarışı bitirerek 23 yaş altı milli takıma seçildi" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:15
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