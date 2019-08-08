İnegölspor’dan tatsız prova Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İnegölspor, ilk hazırlık maçında BAL Ligi ekiplerinden Tavşanlı Linyitspor ile bir hazırlık maçı yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İnegölspor, ilk hazırlık maçında BAL Ligi ekiplerinden Tavşanlı Linyitspor ile bir hazırlık maçı yaptı. İnegöl ekibi müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Tavşanlı Ada Stadı’nda oynanan maçta İnegölspor sahaya gençlerden oluşan bir kadro ile çıktı. Gökhan Kurumuş’un kafasından bulduğu golle 1 - 0 öne geçen İnegölspor, maçta önce rakibin penaltı golü ve ardından serbest vuruştan yediği 2 golle müsabakan mağlup ayrıldı.

İnegölspor 9 ağustos Cuma günü 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor ile bir hazırlık maçı daha yaparak yeni sezon hazırlık bölümünün ilk etabını bitirmiş olacak.

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