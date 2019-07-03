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İnegölspor iç transferleri sürdürüyor

TFF 2.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:16
İnegölspor iç transferleri sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor, iç transferde Orhan Evci ile sözleşme yeniledi.


Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Ali Şahin, "İç ve dış transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çoğu futbolcu kardeşlerimizin vatani görevlerini yerine getirdiklerinden dolayı iç ve dış transfer çalışmalarımızın yavaş yürüyor. Teskeresini alan oyuncularımızla görüşmelerimizi tamamlayıp, sözleşmelerini yeniliyoruz. Bu kapsamda vatani görevini yeni bitiren Orhan Evci kardeşimizin sözleşmesini yeniledik. Orhan kardeşimize güveniyoruz. Sağ olsun bizi kırmadı ve büyük fedakarlıklar yaparak imza attı. İç ve dış transfer görüşmelerimiz tamamlandıkça kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.


Orhan Evci ise, "Bana güvenerek sözleşme yenileyen kulüp başkanımız Eşref Güç ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Vatani görevimi yerine getirir getirmez, yönetim kurulumuzun daveti üzerine hemen İnegöl’e geldim. Ülkemizdeki ekonomik sıkıntıları ve kulüplerimizin mali durumunu biliyoruz. Mali açıdan sıkıntısız bir sezon geçirilmesi için benden istenilen fedakarlığı hiç düşünmeden kabul ettim. İnegölspor büyük bir camia. Ben de burada olmaktan dolayı son derece mutluyum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:16
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