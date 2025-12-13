  • İSTANBUL
Yerel

İnegöl’de yürek burkan olay! Küçük çocuğun parmağı kopma noktasına geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İnegöl’de yürek burkan olay! Küçük çocuğun parmağı kopma noktasına geldi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda, nacakla oynayan küçük bir çocuk ağır yaralandı. Oyun sırasında elini nacağa kaptıran çocuğun parmağının kopma noktasına geldiği öğrenildi. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine çocuk hızla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay saat 15.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Hocaköy mahallesinde bahçede meydana geldi. Sadık K.(7) bahçede bırakılan nacakla oynamaya başladı. Odun kesmek için nacağı havaya kaldıran küçük çocuk eline vurdu. Sağ elinin baş parmağı kopma noktasına gelen ve kanlar içinde kalan küçük çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

