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İnegöl’de silahlı çatışma: 5 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavgada silahlar konuştu, biri ağır 5 kişi yaralandı.

27 Ağustos 2019 Salı 13:39
İnegöl’de silahlı çatışma: 5 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavgada silahlar konuştu, biri ağır 5 kişi yaralandı.


Olay Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde bulunan bir oto kiralama iş yerinde meydana geldi. Kerem A. ile oğlu Kenan A, oto kiralama iş yerine giderek, Ahmet C. ve oğlu Alper C. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Silahların konuştuğu kavgada Kenan A, silahla Ahmet C’yi vurdu.Bu sırada Ahmet C’nin oğlu Alper C. de babasını vuran şahsa ateş etti. Şahıslar araçlarına doğru kaçtı. Araçtan başka silah alan Kerem A, tekrar geri gelerek, Alper A’yı vurup kaçtı.


Bu sırada silah seslerine dışarıya çıkan oto kiralama iş yerinin yanında bulunan Yaşar A. da çıkan mermilerin hedefi oldu. Kolundan yaralanan Yaşar A, Ahmet C. ve oğlu Alper A, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Silahlı çatışmada yaralanan Kenan A. ile babası Kerem A. ise kendi araçlarıyla hastaneye gitti. Olay sonrası çok sayıda polis ekibi iş yerine geldi. Ekipler hem hastanede, hem de iş yeri önünde güvenlik tedbiri almaya devam ediyor. Hastaneye takviye olarak çevik kuvvet ekipleri geldi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:39
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