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Gündem İnegöl'de mobilya imalathanesinde feci kaza! Testereye elini kaptıran işçinin parmağı koptu
Gündem

İnegöl'de mobilya imalathanesinde feci kaza! Testereye elini kaptıran işçinin parmağı koptu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İnegöl'de mobilya imalathanesinde feci kaza! Testereye elini kaptıran işçinin parmağı koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde çalışan talihsiz işçi, ahşap kesimi yaptığı esnada elini makinaya kaptırdı. Meydana gelen feci iş kazasında sol elinin işaret parmağı kopan talihsiz işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'da faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda elini makineye kaptıran işçinin parmağı koptu.

Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 29. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. İşçi Emrah Z. (39), ahşap kesimi yaptığı sırada elini yatar testereye kaptırdı. Sol elinin işaret parmağı kopan işçi yaralandı. Kopan parmağıyla, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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