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Aktüel İnegöl'de "koronavirüs kostümü"yle gezen belediye personelinden maske, mesafe, temizlik uyarısı
Aktüel

İnegöl'de "koronavirüs kostümü"yle gezen belediye personelinden maske, mesafe, temizlik uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 13:08:05 -
İnegöl'de "koronavirüs kostümü"yle gezen belediye personelinden maske, mesafe, temizlik uyarısı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeşil renkli küre şeklinde "koronavirüs kostümü" giyerek sokaklarda gezen belediye personeli, vatandaşlara maske, mesafe, temizlik kuralını hatırlattı.

Vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla farkındalık çalışmaları yapan İnegöl Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını konu alan bir etkinlik düzenledi.

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrolarının hazırladığı çalışma kapsamında bir personel, vatandaşların bilgilendirilmesi için koronavirüs kostümü ile şehrin en işlek cadde ve sokaklarında maske, mesafe, temizlik uyarısında bulundu.

Kimi zaman bankamatikte sıra bekleyen vatandaşların arasına giren, kimi zaman ise bankta oturan yaşlıların yanına giden "koronavirüs", bazen de grup halinde yürüyenlere sessizce yaklaşarak uyardı.

Çalışma, sosyal medya paylaşımları için belediye tarafından Serdar Ortaç'ın "Mesafe" şarkısıyla klibe dönüştürüldü.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, farkındalık çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Taban, şu ifadeleri kullandı:

"Böylesine kritik bir süreçte vatandaşlarımızın tedbirleri elden bırakmamasına dikkati çekmek için bir arkadaşımız koronavirüs kostümüyle çarşıda ve sokakta gezdi. Virüsün her yerde olduğunun en belirgin halini aslında bu farkındalık çalışmamızla anlatmış olduk. Hep birlikte kurallara uyarak bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağız inşallah."

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