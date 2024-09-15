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Yerel İnegöl'de geri dönüşüm tesisi alev alev yandı
Yerel

İnegöl'de geri dönüşüm tesisi alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2024-09-15 02:09:00 -
İnegöl'de geri dönüşüm tesisi alev alev yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren geri dönüşüm çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde faaliyet gösteren OSB'deki geri dönüşüm tesisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangından etkilenen olmazken, tesiste hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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