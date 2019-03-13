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İnegöl Belediysepor birinci lige yükseldi

İnegöl Belediysepor, 11-13 Mart tarihleri arasında Malatya’da düzenlenen Erkekler Voleybol 1.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:48
İnegöl Belediysepor birinci lige yükseldi

İnegöl Belediysepor, 11-13 Mart tarihleri arasında Malatya’da düzenlenen Erkekler Voleybol 1. Lige yükselme final müsabakaları sonrasında Kartepe Belediyesi’ni yenerek 1. Lig’e yükselme başarısı gösterdi.


Bursa’nın Efeler ligindeki tek temsilcisi olarak yoluna devam eden İnegöl Belediyespor, altyapısıyla da göz kamaştırıyor. Tamamı altyapı oyuncularından oluşan Belediyesporun gelişim takımı, bu sene erkekler voleybol 2.liginde başarılı sonuçlara imza atarak adını 1. Lig’e yazdırdı. Normal sezonu Erkekler Voleybol 2. Ligi’nde 1. Grup’ta Saint Joseph takımının ardından ikinci olarak tamamlayarak yarı final gurubuna yazdırmayı başaran İnegöl Belediyespor, 11-13 Mart tarihleri arasında Malatya’da düzenlenen yarı final müsabakalarında D grubunda 4 takım arasında 1920 Maraşspor’un ardından ikinci gelerek adını final grubuna yazdırdı.


İnegöl Belediyespor, 11-13 Mart tarihleri arasında Malatya’da 2 grup halinde düzenlenen final müsabakalarında Saint Joseph, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye ve Kartepe Belediyesinin yer aldığı 1. Grup’ta yer aldı. İlk maçında zorlu rakibi Saint Joseph’e yenilen parkenin prensleri, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyeyi 3-0, Kartepe Belediyeyi de 3-1’lik skorla yenerek adını 1.Lig’e yazdırdı. Kartepe Belediye maçından sonra, 1. Lig’e çıkmanın mutluluğunu İnegöl Belediyespor’un tüm yönetici, teknik kadro ve sporcuları birlikte doyasıya yaşadı.



"Takımımız 1. Lig’de şehrimize yakışacak şekilde mücadele edecek"


İnegöl Belediyespor’un 1. Lig’e çıkması dolayısıyla açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bizim yegane amacımız salon sporlarına olan ilgiyi daha da arttırmak. Sporun sadece futboldan ibaret olmadığını göstermek istiyoruz. Bunu da başarmak için elimizden gelen tüm özveri ve gayreti göstermeye çalışıyoruz. Efeler Ligi’nde hoca değişikliğinden sonra takımımız ivme kazandı. İnşallah daha iyi bir konumda Efeler Ligi’nde hem Bursa’mızı hem de İnegöl’ümüzü temsil edeceğiz. Tamamı altyapı oyuncularından oluşan gelişim takımımız ise bu sene 2. Lig’de güzel işlere imza attı. Grup maçlarından sonra yarı final ve final müsabakalarında sporcularımız ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Ve adlarını 1. Lig’e yazdırdılar. Ben gösterilen bu önemli başarıdan dolayı tüm Belediyespor yöneticilerimizi, teknik kadromuzu ve voleybolcularımızı canı gönülden kutluyorum. Bu başarı hepimizin. İnşallah takımımızın 1. Lig’de şehrimize yakışacak şekilde mücadele edeceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:48
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