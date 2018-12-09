İndirim çılgınlığına kapılmayın

Çoğu zaman mağazalardaki indirim yazılarına aldanıp belki de 2-3 kere giyilecek, gereksiz, mevsime uygun olmayan parçalar alınıyor ve tabii dolapta unutuluyor. Bu yüzden gardırobunuzda ne var ne yok nelere ihtiyacınız var, neler gereksiz bilmekte yarar var.

İndirim çılgınlıklarına kendinizi kaptırmadan önce gardırobunuzdakileri gözden geçirmeniz uygun olur. Böylelikle israftan kaçar, alışverişinizi daha bilinçli yapar ve dolabınızda yeni parçalar için yer açabilirsiniz .

Seçerken dikkat

Gardırop seçerken öncelikle ihtiyaçlarınızı belirlemeniz gerekiyor. Sahip olduğunuz kıyafet ve diğer eşyalarınızın stillerini, boyutlarını, özelliklerini ve ne kadar sık kullanıldıklarını düşünerek seçim yapmalısınız. Ayrıca gardırobun bulunacağı mekanı, yerleştirileceği duvarın boyutlarını, duvardaki kapı ve pencere boşluklarını, kolon ve kiriş çıkıntılarını da göz önünde bulundurmanız gerekiyor.