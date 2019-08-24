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“İndirilen din” ile “uydurulan din”

Gazetemiz okurlarından Abdulvasih Duran, “İndirilen din” ile “uydurulan din” başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:22
“İndirilen din” ile “uydurulan din”

Abdulvasih Duran

Son zamanların en çok konuşulan kavramlardan biri de “indirilen din ile uydurulan din” kavramlarıdır. Bu kavramlardan “indirilen din”den amaç Allah’ın indirdiği dindir.

Yani diğer bir değişle Kur’an ve Sünnettir. ”Uydurulan din”den amaç ise hikaye ve hurafelerden oluşan din demektir.Aslında bu iki kavramın kelime anlamlarında anlaşılmayacak bir durum yoktur. Ama asıl sorun kimin hangi dini yaşadığıdır. Kime sorarsanız sorun o kişi en doğru dinin kendisinin yaşadığı din olduğunu size söyleyecektir. Çünkü bir atasözümüzde de anlatıldığı gibi hiç kimse “benim ayranım ekşidir” demez. İster fırka, ister cemaat, ister grup olsun hatta ister dinler olsun herkes kendisinin doğru yol üzerinde olduğunu söyleyip karşıdakini sapıklıkla suçlar. Nitekim Kur’an, Yahudi ve Hristiyanlardan bahsederken iki dinin mensuplarının birbirlerini nasıl itham ettiğini şöyle anlatır: “Yahudiler, “Hıristiyanlar bir temel üzerinde değiller” dediler. Hıristiyanlar da, “Yahudiler bir temel üzerinde değiller” dediler. Oysa hepsi Kitab’ı okuyorlar. (Kitab’ı) bilmeyenler de tıpkı bunların söyledikleri gibi demişti. Artık onların aralarında uyuşamadıkları davada, kıyamet gününde hükmü Allah verecektir.” (Bakara,113).

Kendilerine Müslüman grup diyenler tıpkı ayette anlatıldığı gibi birbirlerini yanlış yolda olmakla suçladığını, bazen biraz daha ileri giderek karşıdakinin sapıttığını, hatta biraz daha da ileri gidenler karşıdakini küfürle/kafirlikle itham ettiklerini görüyoruz. Peki indirilen dinin Kur’an ve Sünnetten oluştuğunu herkes biliyor ama Kur’an ve Sünneti nasıl anlayacağız? Kur’an ve Sünneti bize katıksız ve hurafesiz kim anlatacak? Müslüman gruplara bakarsanız Müslümanlar arasındaki görüş farkının yorum farkı olduğunu söyleyip bunun normal olduğunu savunacaklardır. Oysa bu nasıl bir yorum farkı ki, birine göre evliya olan bir insan diğer grubunun nezdinde kafir ilan edilebiliyor? Bu nasıl bir yorum farkı ki, aynı dine/İslam’a inanan iki grup birbirinin canına kıyabiliyor Suriye, Irak, Afganistan, Pakistan gibi yerlerde birbirlerinin camilerini bombalayabiliyor? Bu nasıl bir yorum farkı ki, aynı dine/İslam’a inanan Müslümanlardan birine helal olan bir şey ötekine haram oluyor?

Kur’an’ı ve Sünneti tahrif edemediler. Ancak yorum farkıyla anlamlarını değiştirdiler.

Oysa İslam denge dinidir. Yüce Rabbimiz, “Böylece biz sizi dengeli bir toplum yaptık.” (Bakara,143) buyurarak İslam’ın denge dini olduğunu dolayısıyla Müslümanların da dengeli hareket etmeleri gerektiğini bizlere bildirmiştir.

İşte bütün mesele bu “DENGE”yi koruyabilmektir.

Eğer biz İslam’ın emrettiği bu dengeyi sağlayabilirsek işte o zaman gerçek “İndirilen dine” inanmış ve onu uygulamış oluruz.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:22
  1. Abdulvasih Duran
  2. indirilen din ile uydurulan din
  3. indirilen din
  4. Kur’an-ı Kerim
  5. Sünnet
  6. Kur’an ve Sünnet
  7. Uydurulan din
  8. Hıristiyanlar
  9. Yahudiler
  10. Bakara
  11. Suriye
  12. Irak
  13. Afganistan
  14. Pakistan
  15. İslam
  16. DENGE

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