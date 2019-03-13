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Indian Wells'te favoriler elendi

- Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Novak Djokovic, tek kadınlarda Naomi Osaka ve Simona Halep, rakiplerine yenilerek elendi

13 Mart 2019 Çarşamba 10:03
Indian Wells'te favoriler elendi


ANKARA (AA) - Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda mücadelede eden dünya 1 numaralarından tek erkeklerde Novak Djokovic, tek kadınlarda Naomi Osaka turnuvaya erken turlarda veda etti.

Turnuvanın tek erkekler 3. turunda dünya 39 numarası Alman Philipp Kohlschreiber'la karşılaşan Sırp Djokovic, rakibine 6-4'lük setlerin ardından 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Tek kadınlarda zirvede yer alan Japon Osaka ise 4. tur müsabakasında 23 numaralı seribaşı İsviçreli BelindaBencic'e 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olarak sürpriz bir sonuca imza atan diğer tenisçi oldu.

Tek kadınlarda dünya 2 numarası Rumen Simona Halep de Çek MarketaVondrousova'ya 6-2, 3-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:03
  1. Indian Wells Masters Tenis Turnuvası
  2. Naomi Osaka
  3. Novak Djokovic

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