  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çaycılıktan memurluğa! Muhittin Böcek’in metresinin jet yükselişi ‘Cumhurbaşkanımız beni göndermişti…’ Davutoğlu’ndan İngiliz bakanı susturan cevap Ahmet Hakan'dan DEM ve CHP’ye zor soru: 'Kravatlı şeriatçı, kafa kesen IŞİD’çi' diyen siz değil miydiniz? Antalya'nın ardından Burdur'da katliam gibi bir kaza daha: Bu kez 7 kişi öldü Özgür Özel'den şeffaflık nutukları, DEM ile kapalı kapılar ardında gizli pazarlık! AK Partili Başkan dev hizmeti böyle anlattı! Tek bir ile 6,7 milyar lira… YPG’nin yaptığını Siyonist İsrail yapmaz İran’dan AB’ye karşı hamle! Terör listesine aldı Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 25 yaralı Tağşişe en açık ürün belli oldu! Sofranızdaki tehlikeye dikkat!
Yerel İncirliova'da uyuşturucu tacirine jandarma darbesi! Zehir dolu evden cezaevine
Yerel

İncirliova'da uyuşturucu tacirine jandarma darbesi! Zehir dolu evden cezaevine

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İncirliova'da uyuşturucu tacirine jandarma darbesi! Zehir dolu evden cezaevine

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gençleri zehirlemeye çalışan tacirlere yönelik yürüttüğü titiz takip sonucunda İncirliova ilçesinde başarılı bir operasyona imza attı.

Aydın’ın İncirliova ilçesindeyapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde İncirliova ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Hürriyet Mahallesi’nde belirlenen bir adrese baskın düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Köpek Unsuru’nun da desteğiyle adrese yönelik yapılan operasyon kapsamındaki aramalarda 702 adet sentetik hap, 1 adet tabanca, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak F.B. (34) isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gerekli işlmelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Piyango milyoneriydi: Uyuşturucu baronu çıktı
Piyango milyoneriydi: Uyuşturucu baronu çıktı

Dünya

Piyango milyoneriydi: Uyuşturucu baronu çıktı

Yeniköy'deki yalıda uyuşturucu skandalı! Ünlü isimleri tek tek ifşa etti
Yeniköy'deki yalıda uyuşturucu skandalı! Ünlü isimleri tek tek ifşa etti

Gündem

Yeniköy'deki yalıda uyuşturucu skandalı! Ünlü isimleri tek tek ifşa etti

Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: Çekici dorsesinde 142 kilogram madde ele geçirildi
Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: Çekici dorsesinde 142 kilogram madde ele geçirildi

Yerel

Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: Çekici dorsesinde 142 kilogram madde ele geçirildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23