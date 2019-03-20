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İncirliova’da ‘Sağlıklı Yaşam İçin El Ele’ projesi devam ediyor

İncirliova Kaymakamlığı koordinesinde Bağımlılıkla Etkin Mücadele ve Sağlıklı Yaşam Derneği (BEMSAYDER) ile İncirliova Belediye Başkanlığı katkılarıyla yürütülen “Sağlıklı Yaşam İçin El Ele” projesi devam ediyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:31
İncirliova’da ‘Sağlıklı Yaşam İçin El Ele’ projesi devam ediyor

İncirliova Kaymakamlığı koordinesinde Bağımlılıkla Etkin Mücadele ve Sağlıklı Yaşam Derneği (BEMSAYDER) ile İncirliova Belediye Başkanlığı katkılarıyla yürütülen “Sağlıklı Yaşam İçin El Ele” projesi devam ediyor.


Proje kapsamında İncirliova Belediyesi Park İncirliova Sosyal Tesislerinde organize edilen kahvaltıyla 650 ilköğretim öğrencisi bir araya geldi.


Düzenlenen programa Aydın Milletvekili Metin Yavuz, İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Sağlam, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, BEMSAYDER Başkanı Davut Akkan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Organizasyon sonrası kısa bir açıklamada bulunan İncirliova Belediye Başkanı GürşatKale; “İncirliova Belediyesi olarak, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın zararlı maddelerden uzak tutulması, daha sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için her türlü sorumluluğu her zaman üstlenmeye hazırız. Böylesine önemli bir projenin paydaşı olmaktan onur duyuyorum. Projenin yürütülmesinde emeği ve katkıları bulunan tüm kişi ve kurumlara, kahvaltı programımıza iştirak eden Aydın Milletvekilimiz Metin Yavuz teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:31
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