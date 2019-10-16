İncirlik iddiaları gündeme bomba gibi düştü! Trump'tan flaş Türkiye itirafı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de yaşanan gerilimi değerlendirirken, Washington'ın Soğuk Savaş'tan bu yana Türkiye'de bulundurduğu iddia edilen ancak varlıkları hiçbir zaman teyit edilmeyen İncirlik'teki nükleer silahlar hakkında bir 'pot' kırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump, New York Times gazetesinin bir gün önce yayımladığı bir haber hakkında, "Türkiye'deki Amerikan nükleer silahlarının güvenliğinden eminim" ifadelerini kullandı.

NYT, Suriye gerilimi nedeniyle Pentagon'un İncirlik'teki nükleer silahları geri çekmeyi gözden geçirdiğini iddia etmişti. Bununla birlikte, söz konusu silahların varlığı bugüne dek hiçbir zaman resmen kabul edilmemişti.

Ne olmuştu?

New York Times gazetesi, Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla iki ülke arasından gerilen ilişkiler nedeniyle ABD Dışişleri ve Enerji Bakanlıklarından yetkililerin Türkiye'deki İncirlik üssünde bulunan yaklaşık 50 nükleer silahı tahliye etme planlarının üzerinden geçtiğini bildirdi.