İncirin faydaları saymakla bitmiyor

Sağlığımız üzerinde oldukça önemli faydalar sağlayan incir aynı zamanda düşük kaloriye de sahiptir. İncirler doğal şekerler, mineraller ve çözülebilir lifler açısından yüksektir. İncir, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir ve bakır gibi mineraller bakımından zengindir ve sağlık ve zindeliğe katkıda bulunan A ve K vitaminleri için iyi bir antioksidan kaynağıdır.

Peki, incirin faydaları nelerdir?

İncir, tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

Kalp hastalığı riskini azaltır.

Kemik ve iskelet sistemini güçlendirir. Kemik erimelerinin önüne geçer.

Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Siğil oluşumunu önler.

Bağırsakları temizler ve kabızlığa iyi gelir.

İncir, daha uzun süre tok tutar.

Düzenli olarak incir tüketimi kolon kanseri riskini azaltabilir.

Yapılan bir deneyde, günde iki kez kuru incir tüketenlerin ağrı, şişkinlik, sindirim sorunları gibi belirtilerinde önemli bir azalma yaşadığı görülmüştür.

Kahvaltıda incir yaprağı çayı içmenin insülin gereksinimlerini azalttığını bulmuştur.

Kan şekeri seviyeleri üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir

İncirin kadınlar için iyileştirici özellikleri vardır ve varisli damarları mükemmel bir şekilde önleyebilir.

Bacaklardaki ağrıları, krampları ve şişkinlikleri hafifletmeye yardımcı olur.

İncirin içeriğinde bulunan bazı vitamin ve mineraller: