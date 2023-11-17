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Kadın - Aile İncir yaprağından görülmemiş duyulmamış tarif: Hastalıklara savaş açıp destek veriyor! Çay değil adeta ecza deposu!
Kadın - Aile

İncir yaprağından görülmemiş duyulmamış tarif: Hastalıklara savaş açıp destek veriyor! Çay değil adeta ecza deposu!

Yeniakit Publisher
2023-11-17 20:32:00 - 2023-11-17 20:35:53
İncir yaprağından görülmemiş duyulmamış tarif: Hastalıklara savaş açıp destek veriyor! Çay değil adeta ecza deposu!

İncirin faydası saymakla bitmez. Fakat incirin yaprağının kullanılarak oldukça şifalı ve lezzetli bir çay tarifi hazırlayabilirsiniz. Çoğu kişinin bilmediği bilenlerin ise çok severek hazırladığı incir çay tarifini nasıl yapacağınızı ayrıntılı olarak sizlerle paylaşıyoruz.

İncir yaprağının taze ve narin olduğu bugünlerde yaprakları toplayarak hemen hazırlayabilirsiniz. Dondurucuya da kaldırarak kışın da bu çay tarifini İstediğiniz zaman bol bol tüketebilirsiniz. Sağlıklı ve kolay incir yaprağından çay tarifini denecek herkese şimdiden kolay gelsin.

İncir Yaprağından Şifalı Tarif Malzemeler

Taze incir yaprakları
Bol su

İncir Yaprağından Çay Tarifi Nasıl Yapılır?

İncir yaprağı çayı hazırlanırken, 1 litre kaynayan suyun içerisinde 3 tane taze incir yaprağı ve 1 yemek kaşığı kurutulmuş olarak incir yaprağı eklenir. 10 dakika kaynattıktan sonra süzülerek içilebilir. Bitki çayı olarak oldukça fayda sağlayan incir yaprağı çayını günde 2 fincan olacak şekilde tüketebilirsiniz.

İncir Yaprağı Faydaları Nelerdir?

İncir yaprağı suyu veya çayı bağırsakları çalıştırıp, sindirim sistemini iyileştirir.
Kalp hastalıkları riskini azaltır.
Antibiyotik etkisi vardır.
Kan şekerini düzenler.
Kolesterolü kontrol altında tutmaya yardımcıdır.
Egzama, sedef ve vitiligo gibi cilt hastalıklarına iyi gelir.

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