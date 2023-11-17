İncir yaprağından görülmemiş duyulmamış tarif: Hastalıklara savaş açıp destek veriyor! Çay değil adeta ecza deposu!

İncir yaprağının taze ve narin olduğu bugünlerde yaprakları toplayarak hemen hazırlayabilirsiniz. Dondurucuya da kaldırarak kışın da bu çay tarifini İstediğiniz zaman bol bol tüketebilirsiniz. Sağlıklı ve kolay incir yaprağından çay tarifini denecek herkese şimdiden kolay gelsin.

İncir Yaprağından Şifalı Tarif Malzemeler

Taze incir yaprakları

Bol su

İncir Yaprağından Çay Tarifi Nasıl Yapılır?

İncir yaprağı çayı hazırlanırken, 1 litre kaynayan suyun içerisinde 3 tane taze incir yaprağı ve 1 yemek kaşığı kurutulmuş olarak incir yaprağı eklenir. 10 dakika kaynattıktan sonra süzülerek içilebilir. Bitki çayı olarak oldukça fayda sağlayan incir yaprağı çayını günde 2 fincan olacak şekilde tüketebilirsiniz.

İncir Yaprağı Faydaları Nelerdir?

İncir yaprağı suyu veya çayı bağırsakları çalıştırıp, sindirim sistemini iyileştirir.

Kalp hastalıkları riskini azaltır.

Antibiyotik etkisi vardır.

Kan şekerini düzenler.

Kolesterolü kontrol altında tutmaya yardımcıdır.

Egzama, sedef ve vitiligo gibi cilt hastalıklarına iyi gelir.

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