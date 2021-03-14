İncir uyutması nasıl yapılır? Diyet için hafif tatlı tarifi
İncirli sütlü tatlı | Diyet yaparken zaman zaman tatlı krizleri yaşıyor olabilirsiniz. Böyle anlar için hem kolay hem de hafif bir tatlı arıyorsanız; incir uyutmasını mutlaka denemelisiniz. Peki, incir uyutması nasıl yapılır? İncir uyutması tarifi
Hem kolay hem leziz bir tarif için mutlaka incir uyutmasını denemelisiniz.
İncir uyutması tarifi
Malzemeler:
- 2,5 su bardağı süt
- 7-8 adet kuru incir
- Ceviz
İncir uyutması nasıl yapılır?
Öncelikle kuru incirleri yıkayıp havlu kağıtla kurulayın.
Temizlediğiniz incirleri küçük küçük doğrayın.
Sütü ocağa alın ve ısıtın. Sütün kaynamaması gerekiyor. Yoğurt mayalar gibi serçe parmağınızı süte daldırarak ısıyı kontrol edebilirsiniz.
Isınan sütün içerisine incirleri atın.
Ardından sütü blenderdan geçirin.
Hazırladığınız tatlıyı servis kaselerine bölüştürün.
İncir uyutmanız bir saat oda sıcaklığında ılındıktan sonra dolaba kaldırın. Yaklaşık 8 saat sonra tatlınızı cevizle süsleyip ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.