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İncir nasıl kurutulur? İşte güneşte incir kurutma yöntemleri

Zengin bir C vitamini kaynağı olan incir, aynı şekilde fazla miktarda B3, B6, B2 ve K vitamini içermektedir. Çok az yağ içeren incirin kalp ve mideye çok faydası olan lif açısından çok zengindir. Toplanma mevsimi olan incir güneşte kurutulduğunda uzun süre boyunca tüketiliyor. kuru incir yapmak isteyenler incir nasıl kurutulur araştırmasını yapıyor. Peki incir nasıl kurutulur? İşte güneşte incir kurutma yöntemleri...

16 Ağustos 2019 Cuma 23:07
İncir nasıl kurutulur? İşte güneşte incir kurutma yöntemleri

Zengin bir C vitamini kaynağı olan incir, aynı şekilde fazla miktarda B3, B6, B2 ve K vitamini içermektedir. Çok az yağ içeren incirin kalp ve mideye çok faydası olan lif açısından çok zengindir. Toplanma mevsimi olan incir güneşte kurutulduğunda uzun süre boyunca tüketiliyor. kuru incir yapmak isteyenler incir nasıl kurutulur araştırmasını yapıyor. Peki incir nasıl kurutulur? İşte güneşte incir kurutma yöntemleri...

Taze incirleri dolapta en fazla birkaç gün saklayabilirsiniz fakat kurutulmuş incirin ömrü daha uzundur. Farklı yöntemlerle kurutabileceğiniz incir için en güzel il yöntem güneşli havalarda kurutmaktır. Yaşadığınız bölge sıcak bir iklime sahip ve nem olarak çok nemli değilse o zaman kurutmak için en güzel bölgede yaşıyorsunuz demektir. Ama eğer nemli bir iklime sahip bölgede yaşıyorsanız kurutma yöntemini değiştirerek fırında yapabilirsiniz.

İncir nasıl kurutulur?

Kurutmak için en ideal incir, içi dolgulu ve olgunlaşmış olan olacaktır. Özellikle yere düşen incirlerden bunu anlayabilir ve bu incirlerle dalındakileri karşılaştırabilirsiniz çünkü yere düşen incirler tam olarak olgunlaştığından ağırlaşır ve yere düşer.

İncir nasıl kurutulur güneşte kurutma yöntemi, pratikte oldukça fazla uygulanan bir yöntemdir. Hem kolay hem de pratik olması sebebiyle tercih edilir. Fazla bir çabaya gerek olmadan kolayca yapabilirsiniz. İşte adım adım incirin kurutulması...

İncirleri güzelce yıkayın,
İncirlerin fazla ve akan sularını bir havlu kâğıt yardımıyla silin,
Dilerseniz kaynar suya atarak 30 saniye incirleri bu suda bekleterek de kurumaya alabilirsiniz.
Sap kısımlarını kesin,
İncirlerin hava alması için altlarına tülbent koymayı unutmayın.
İncirleri ızgara gibi bir aparatın üzerine koyun ve üzerine tülbenti örtün. Eğer ızgara yoksa tepside de yapabilirsiniz.
Eğer farklı bir yöntem denemek isterseniz barbekü çubuklarına incirleri asabilirsiniz.
İncirlerin hepsini aralıklar birbirine dokunmayacak şekilde dizin.
Üzerine tekrar ince bir tülbent örtün.
İncirlerin olduğu tepsiyi güneş gören bir yere dizin. 2-3 saatte bir incirleri ters çevirerek kontrol edin ve toplamda birkaç günü 3 ile 5 güne varan zamanda kurutma işlemini gerçekleştirin.
Eğer incirlere gelen böcek veya sineklerden rahatsız olursanız bunu havalandırma veya bir fan yardımı ile kovabilirsiniz.

İncirin kuruduğu nasıl anlaşılır?

İncirin kuruduğunu şu şekilde anlayabilirsiniz; inciri sıktığınızda içinden su veya akışkan bir şey çıkmıyorsa o zaman incirleriniz kurumuş demektir. Hepsini tek tek kontrol etmeniz gerekecektir çünkü ıslak kalan incir kurtlanır. Kurtlanan incir, içinde bulunduğu kaptaki diğer incirleri de kurtlandıracaktır. Bu yüzden çok dikkat ederek ve hepsini kontrol ederek kurutma işlemini tamamlayınız.

 

Kuru incir nasıl saklanır?

Kurumuş incire ayrıca birkaç adet defneyaprağı koyarak bu şekilde bir bez torbada veya kavanozda muhafaza edebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 23:07
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