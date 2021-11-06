İncir kürünün faydaları nelerdir? İncir kürü nasıl yapılır?

İncir kürü kadın hastalıklarından solunum yolu rahatsızlıklarına kadar pek çok problemi ortadan kaldırır. İncir kürü, incir kullanılarak hazırlanan vücudun düzene girmesini sağlayan bir besindir.

İncir kürünün faydaları

Kansızlığa iyi gelmektedir.

İncir kürü kilo vermeyi kolaylaştırır.

İçeriği sayesinde incir kürü kemikleri güçlendirir.

Yüksek kolesterolü önleyebilir.

Cinsel isteği de hızlı bir şekilde arttırır.

Alzheimer belirtilerini de hızlı bir şekilde azaltmaya yardımcı olur.

Cilt ve saç sağlığını korumak için incir kürü kullanılır.

Boğmaca ve astım gibi hastalıklarına iyi gelir.

İncir kürü genel olarak bağırsak sorunlarına iyi gelmektedir.

İncir kürü hipertansiyonu önler.

Uzun süredir hamile kalamayan kadınlar incir kürünü yaparak kısa sürede hamile kalabilirler.

İncir kürü tarifi, nasıl yapılır?

Malzemeler

15 adet kuru incir

1 litre klorsuz su

Uygulanışı

Kuru incirleri dış kısmında yer alan pudrasından arındırmak için soğuk suyla yıkayın. Kuru incirleri bıçakla iki parçaya bölün. Kaynamakta olan bir litre klorsuz suya incirleri ekleyin. 20 dakika boyunca ağzı kapalı şekilde kaynatın ve altını kapatın ve ılımasını bekleyin. Ilıdıktan sonra suyunu süzün ve bu suyu üçe bölerek her öğünden 15 dakika önce aç karna için.

Kürü 50 gün boyunca kurallara uygun şekilde uygulayın.

İlk olarak kürü 25 gün uygulayın.

25 günün ardından 7 gün ara verin.

Ardından 25 gün daha uygulayın.

Not: Uygulamaya 7 günlük ara dahil değildir