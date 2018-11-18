İncir çekirdeği yağının faydaları

İncir genellikle sıcak iklimlerde yetişen bir meyvedir. Hemen hemen tüm vitaminleri içerisinde barındıran incirin içerisinde de bol miktarda çekirdeği bulunmaktadır. Peki, incirin içerisinde yer alan çekirdeklerden yağ elde edildiğini ve bu yağın sağlık açısından olağanüstü faydaları olduğunu biliyor muydunuz? Bu güzel meyvenin kendisi kadar çekirdekleri de sağlık açısından bir o kadar faydalı…İncir çekirdeğinden elde edilen incir çekirdeği yağının faydalarını henüz bilmiyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz bilgilere göz atabilirsiniz. İşte incir çekirdeği yağının faydaları…

-İncir çekirdeği yağı hücre yenilenmesini uyarır ve serbest radikallere karşı korunmaya yardımcı olur.

-Güzel ve sağlıklı bir cilt için cildi nemlendirir ve canlandırır.

-Erken yaşlanmayı önlemek için cildi sıkılaştırır.

-Cildi çevresel hasarlara karşı korur.

-Gözaltındaki şişlikleri azaltır ve koyu halkaları en aza indirir.

-Bununla birlikte yüzdeki kırışıklıklar, siyah noktalar gibi sorunlar üzerinde de olumlu etkilere sahiptir.

-Yüzdeki sivilce, akne, uçuk gibi sorunlar da iyileşmesini hızlandırmakta ve sivilce oluşumunu önlemektedir.

İNCİR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ FAYDALARI

1- Yüksek potasyum içeriğinden dolayı İncir çekirdeği yağı insülin oranını düşürür.

2- Antioksidan bakımından zengindir. Bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur.

3- Antioksidan ve zengin mineral içeriği sayesinde cildin erken yaşlanmasını önler.

4- Kadınlarda ve erkeklerde cinsel gücü arttırmaya yardımcı olmaktadır.

5- Kanser hastalarında hücre yenileyici özelliği ön plana çıkar.

6- Göğüs ve cilt sarkmalarında üzüm çekirdeği yağı ile beraber kullanılması önerilmektedir.

7- Günde 1 çay kaşığı tüketilmesini öneren Saraçoğlu bu yağın uzun süre bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olduğunu belirtiyor.

Ancak incir çekirdeği yağının mutlaka soğuk pres olanının kullanılmasını öneriyor.